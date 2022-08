Majka Facebook-oldalán jelentette be, hogy technikai okok miatt nem tudják megtartani a fehérgyarmati koncertjüket, és mint az már ismeretes, helyette Curtis ugrott be. A rapper később szintén a közösségi oldalán adott bővebb magyarázatot, állítása szerint a szervezők nem tettek eleget a szerződésben foglaltaknak. A jelenlegi állás szerint még pereskedés is lehet a történet vége.

Most viszont Curtis is megtörte a csendet, és elárulta, mi volt az oka annak, hogy elvállalta a beugró szerepét. Sokan úgy vélik, hogy ez egy igazán merész húzás volt a részéről, de a rapper szerint nem erről van szó.

"Igazából a jó szándék vezérelt, hogy megint tudjak segíteni a Petinek" - mondta a Borsnak a rapper.