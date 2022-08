Bár Majka videóüzenetben megpróbálta elmagyarázni a rajongóknak, miért nem tudnak aznap este koncertet adni, úgy tűnt, kevesebben megértőek, mint ahányan nem.

A rapper ezúttal újabb kísérletet tett, hogy megértesse a dühös fesztiválozókkal, hogy a koncert nem miatta maradt el, és hogy ő csak a legjobbat akarta a közönségnek. Facebook-oldalán hosszú posztot tett közzé, melyben arról ír, milyen technikai feltételekre van szükség ahhoz, hogy azok, akik azért utaznak el egy fellépésre, hogy őket lássák, a lehető legjobb minőségben élvezhessék a koncertet.

"A miénk egy olyan produkció, aminek vannak technikai elvárásai. Ahhoz, hogy ugyanazt a minőséget, koncertélményt tudjuk nyújtani, az ország bármelyik pontján, ahhoz szükségünk van egy két dologra.

Áramigény (nem 220V), megfelelő színpadméret, hangtechnika, backstage, és meg sok más dolog, amiért az esetek 100%-ban a szervező vállalja a felelősséget. Rémegyszerű....! Aláírunk egy szerződést, amiben mi is vállaljuk a mi részünket, és a szervező oldal is az övét" - írja a közösségimédia-oldalán, ahol azt is kifejti, hogy minden produkció technikai igénye más és más.

"A mi technikánk Magyaroszágon kimagasló, de Justin Bieber több mint valószínű egy kellemes mosollyal nyugtázná, hogy milyen aranyosak vagyunk..." - magyarázza a posztban, melyben azt is leírta, hogy semmi különleges igényük nem volt, sőt, még ők próbáltak technikát szerezni a fellépéshez, de ez nem sikerült.

Végül Majkáék helyett Curtis lépett fel a fesztiválon, aki hatalmas sikert aratott Fehérgyarmaton.