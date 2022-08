Majka Facebook-oldalán jelentette be, hogy technikai okok miatt nem tudják megtartani a fehérgyarmati koncertjüket, helyette Curtis ugrott be. A rapper később szintén a közösségi oldalán adott bővebb magyarázatot, állítása szerint a szervezők nem tettek eleget a szerződésben foglaltaknak.

"Összességében nagyon amatőr volt minden, se a hangosítás, se a színpad mérete nem stimmelt. Nem tudtuk volna biztonsággal felhúzni a LED-falat, de főleg a hangtechnikával akadtak alapvető problémák. Nyíregyházáról tudtak volna plusz hangfalakat hozatni, de ezek nem érkeztek meg időben. Az már csak hab volt a tortán, hogy a backstage nem volt elkerítve, de ez volt a legkisebb problémánk" - mondta a Blikknek, majd arra is reagált, hogy éppen Curtis lépett fel helyette. "Azt kell mondjam, ez egy jó és merész húzás volt a szervezők részéről. Bár tulajdonképpen ha úgy vesszük, én is ott voltam, hisz azon a CD-n, amit Curtis magával visz, én is ott vagyok hangban" - mondta.

"Amikor kiderült, hogy Majka nem jön, azonnal összeült egy stáb, megtárgyaltuk, ki ugorhatna be a helyére. Hálásak vagyunk Curtisnek és a többi fellépőnek, Ruszó Tibinek, Hercegnek, DJ Szatmárinak és Szakos Andreának, hogy kihúztak minket a szorult helyzetből" - mondta Péter Csaba, majd a technikai feltételekről beszélt. "Két alvállalkozóval dolgozunk, akik a hangtechnikáért és a színpadtechnikáért felelnek, ezek közül az egyikkel már dolgoztak Majkáék a Campus Fesztiválon, ott semmi probléma nem volt. Ugyanez a csapat biztosította a technikát a Halott Pénznek, Rúzsa Magdinak és a Tankcsapdának is, ha nekik megfelelt, nem tudom, Majka úrnak miért nem. A technikusai előre egyeztettek az alvállalkozóinkkal, akik kérték, próbálják ki a technikát, de csak a koncert előtt érkeztek és ránézésre döntöttek, hogy a hangtechnika nem lesz jó, és a színpad sem bírja el a LED-falat. Majka úr meg sem jelent a helyszínen, pedig még az általa kért kesudiót és vodkát is bekészítettük. Előre kifizettük a fellépésért kért 8,1 millió forintot, azt természetesen elfogadta az úr, de jelzem, a szerződést átnézik a jogászaink..." - mondta.

"Szégyellje magát! Ha jogi utat akar, miért hívott fel személyesen, hogy esedezve bocsánatot kérjen?!Lehet, hogy én meg hitelrontásért fogok perelni! Nem igaz, hogy csak a koncert előtt érkeztünk, hiszen nekem már délután öt után jelezték a problémát a technikusaim. Este tízkor kezdődő koncertnél úgy gondolom, ez időben van. Dobálózhat ő a számokkal, de ez ez a nyolcmillió egy bruttó összeg. Minden egyes nagy zenekarnál előre kell utalni legalább két héttel, ebben semmilyen meglepetés nincs" - reagált Majka.