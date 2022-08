2022-ben – nem kevesebb, mint 2 év kihagyás után – újra berobbant a várva várt Sziget Fesztivál . A több éves elmaradás rendkívül érezhető volt, ennek bizonyítéka a több napi teltház, és a mosolygó, ámde hullafáradt arcok, akik 5 nap bulizás után is összeszedték magukat, hogy ünnepelhessék a fesztivált.

A hangulat fergeteges volt, a nagyszínpad nem mindennapi sztároknak adott otthont, többek között Justin Biebernek, aki az arcidegbénulása ellenére is felrobbantotta a hajógyári szigetet.

Azonban nem csak a nagyszínpadon történtek érdekfeszítő, zeneileg kiemelkedő dolgok, ugyanis az idei évben az Ibis és az ALL (Accor Live Limitless), az Accor életmód hűségprogramja szponzorálta az Európa Színpadot.

Az IBIS – ezzel nem fogok újat mondani – a sokak által ismert szállodalánc, aminek eddig is fontos volt a zene és a művészek. Az Ibis Music program számos fesztiválon, koncerten és hotelben segíti a feltörekvő zenészeket az ismertség felé. Örülhetünk, hogy a következő állomása a fantasztikusSziget fesztivál volt, hiszen így olyan tehetségeket ismerhettünk meg, akikről eddig nem is tudtunk.

Más, mint a többi

Ez a színpad specifikus, nagyban eltér a többitől. Színesebbnél színesebb előadókat, különböző, egymástól nagyon eltérő zenei műfajokat fedezhettünk fel rajta. A Rock-tól az electro pop-on át egészen a rap-ig mindenbe belekóstolhattunk, és ez volt benne a legizgalmasabb.

Az Európa színpadot Ponzio Pilates nyitotta, és Müller Péter And Friends névre keresztelt produkciója zárta. Közötte sok-sok reménnyel teli zenészt ismerhettünk meg, mint például JeanneTo-t, aki elképesztő izgatottsággal várta a koncertjét, fél órával előtte már teljesen átszellemült, és csak a fellépésére koncentrált, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa. Neki, és még sok más Európa színpados fellépőnek kolosszális lehetőség, hiszen sokan közülük még sosem álltak ekkora színpadon, egy ekkora rendezvényen.

Azonban akadnak kivételek, akik a Sziget másik színpadán, az A38-WAN2-n – és még jó pár lengyel fesztiválon - is felléptek, így nem volt számukra ismeretlen a terep.

A kulisszák mögött

A backstage titkokba, munkálatokba Kiss Nándor, az Europe Stage színpadmestere avatott be minket, aki 2017 óta dolgozik azon, hogy a lehető legjobb élményt kapja a közönség a koncertek alatt.

Elmondta, hogy minden nap a 8 órai sáv a leghúzósabb, ilyenkor jönnek a nagyobb zenekarok, akiknek több idő kell a beállásra - így volt ez a Margherita Vicario-val is, akik már reggel beálltak, de csak 8-kor léptek fel. Csütörtökön, 11-én azonban már egészen kora délutántól nyüzsögtek az emberek az Ibis X All Europe Stage előtt, ugyanis - mint ahogy a színpadmestertől megtudtuk - a holland előadók odavonzották a tömeget. A legkiemelkedőbb Froukje és a The Vices koncertje volt, ahol szó szerint megőrültek az emberek – és nem csak a holland támogatóik. Ezekben a sávokban több, mint háromezer nézőt tudhatott magáénak az Európa színpad.

A legérdekesebb számunkra egy spanyol zenekar, a Gilipojazz volt, akik mindössze 1 éve zenélnek együtt hivatalosan, és már el is jutottak a Sziget egyik színpadára – ráadásul nem akármilyen előadást nyújtva. Elárulták, hogy ez az első nagyobb fellépésük, és izgatottan várták a koncertjüket. A 3 fiúból álló banda könnyed feltöltődés volt a fesztiválozóknak.

Az Ibis Music következő megállója

A Sziget Európa színpadának fellépői nem sokáig fognak unatkozni, ugyanis az Ibis Music Lengyelországban, augusztus 17-én az ibis Wrocław Centrumban, és 23-án az ibis Warszawa Stare Miastóban szervez koncerteket. Rajtuk kívül még más feltörekvő zenészekkel is megismerkedhetnek az odalátogatók. Akinek van lehetősége, és részt szeretne venni egy szerény és közvetlen zenészekkel teli, változatos zenei utazásban egy festői környezetben, annak fokozottan ajánlom.