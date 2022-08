Ambrus Attilának és feleségének két kisgyermeke van, Magor november 12-én lesz egyéves, Anna már elmúlt három. Bár hatalmas öröm a két kisgyermek, nagyon nagy felelősség is.

"Hihetetlenül mozgalmasan telt a nyár, és nem is tudom mikor pihentem ki magamat utoljára. Ellenben én nem panaszkodhatok, akinek igazán nehéz a dolga az a feleségem. Ugyan reggelente egyszer-kétszer be tudok segíteni, de én megállás nélkül dolgozom, így a gyerekkel való nehézségek sokszor sajnos a páromra hárulnak. Most elkezdődött az ovi, szóval végre egy kicsit kapunk levegőt. Szerencsére feleségemnek a szüleire tudunk számítani, és akad olyan, hogy igényt is tartunk a segítségükre, hogy néha kicsit le tudjunk pihenni" - mesélte a Borsnak Attila. Ezután került szóba az édesanyja, akiről kiderült, hogy ismét ellentétek álltak közéjük.

"Az én édesanyámmal úgy tűnt, hogy minden rendben lesz. Már egyszer ki is békültünk, de ez összvissz odáig tartott, amíg be nem jelentette, hogy ő nem hajlandó eljönni a gyerekek keresztelőjére" - mondta a Viszkis. Hozzátette, ekkor jött rá arra, hogy talán végleg meg kell szakítania édesanyjával a kapcsolatot.

"Az egy dolog, hogy velem 50 évig nem foglalkozott, de nem akarom végignézni, hogy az unokáival, a gyerekeimmel is ugyanezt csinálja. A vallás az legyen az ő dolga, de innentől kezdve én már nem foglalkozom ezzel többet, nem éri meg" - folytatta. Ambrus Attila édesanyja Jehova Tanúja, így teljesen más nézetek alapján éli az életét, mint a keramikus.