A bánya szót hallva nem sok embernek csillan fel a szeme a lelkesedéstől. Legtöbben egy sötét, alagutakkal teli, a föld gyomrába vezető veszélyes helyet képzelnek el, ahol kormos, izzadt férfiak robotolnak napestig. Pedig a bányáknak, főleg a régi bányáknak van egy ennél sokkal szebb arcuk is. Mutatunk is három olyan egykori magyarországi bányát, amelyeket érdemes meglátogatni, mert lélegzetelállító látványt nyújtanak , így fotótémának sem utolsók.

Gánti bauxitbánya

A gánti bauxitbánya, vagy ahogyan hivatalosan nevezik, a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park Geológiai Látogatóközpont egy olyan hely, ahova mindenkinek el kell látogatnia életében legalább egyszer. Miért? Mert olyan, mintha nem is a Földön, hanem sokkal inkább a Marson járnánk.

Gánt a múlt század elején Magyarország egyik legfontosabb, Európában is ismert bauxitlelőhelye volt. Manapság ugyan már nem működik, ám a helyén egy gyönyörű és döbbenetes táj, valamint egy 3,5 kilométeres, 13 állomásból álló tanösvény nyújtózik. Emellett a területen található a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum is, amely a bányászat aranykorának (1914-1990) időszakát mutatja be. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes úti cél, fotótémának pedig egyszerűen mesés!

Nyitvatartás: Március 12-ig szombat, vasárnap és ünnepnapokon 10–17

március 12-től – november 15-ig hétfő kivételével minden nap 10–18

(ha hétfő munkaszüneti nap, akkor hétfőn is nyitva van)

Belépő: 1000 Ft; diák, gyerek, nyugdíjas: 500 Ft

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

A Fertőrákoson található kőfejtő sokak számára ismerős lehet, ez pedig nem a véletlen műve, hiszen számos filmben láthattuk már ezt a lélegzetelállító sziklamonstrumot. Az itt található mészkő a környék kedvelt építőanyagai közé tartozott, így a történelem során felhasználták már a rómaiak is, de később épült belőle templom, kastély, székesegyház, sőt városháza és egyetem is Bécsben – mikor mi. A bányászat a II. világháború végéig folyt Fertőrákoson, majd 1951-ben védetté nyilvánították a területet, 2001 óta pedig már az UNESCO Világörökség része. Az egyiptomi sziklatemplomra emlékeztető képződmény hatalmas üregei, járatai meglátogathatóak, sőt fel lehet mászni a peremére is, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Fertő tóra. Ezen kívül a kőfejtő gyomrában kialakítottak egy interaktív kiállítást, sőt itt található a Sziklai Benge Tanösvény is, nyaranta pedig barlangszínház működik benne.



Nyitvatartás: 10.00-18.00 (március végétől október végéig minden nap)

Belépő: 1800 Ft; diák, nyugdíjas: 1200 Ft; családi jegy: 4000 Ft; 6 év alatt ingyenes

Rudabánya

Rudabányának már a neve is árulkodó, hiszen ebből is tudhatjuk, hogy itt valaha bánya működött. A középkorban ezüstöt és rezet termeltek ki a környéken, majd a XIX. század végétől a vasércbányászaté lett a főszerep, egészen 1986-ig, amikor a bánya bezárt. Ekkor a víz szivattyúzását is leállították, így az elhagyott bánya üregei szép lassan megteltek vízzel, ennek köszönhetően pedig kialakulhatott az a csodálatos türkizszínű bányató, amelyre a legtöbben asszociálnak, ha említésre kerül Rudabánya. A mesebeli tó szinte mindenkit strandolásra csábít, ám bármennyire is tengerpartokat megszégyenítő a látványa, fürödni kifejezetten veszélyes és tilos benne! Helyette készíthetünk néhány csodás fényképet a kéklő vízről és végigsétálhatunk az itt található tanösvényen, vagy felmászhatunk a két kilátóba, ahonnan madártávlatból is gyönyörködhetünk a környék szépségében.

A tó magánkézben van, a látogatása elvileg engedélyköteles, de a gyakorlatban szabadon megtekinthető.



Nyitvatartás: nincs

Belépő: nincs