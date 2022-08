Ahogy mi is megírtuk, reggel bombaként robbant a hír, hogy Kulcsár Edina gyermeket vár. Így az már senkit nem ért igazán nagy meglepetésként, amikor kiderült, hogy Edina mégsem fog szerepelni a Dancing with the Stars harmadik évadában. Arra viszont valószínűleg senki sem gondolt, hogy a nemrég megözvegyült Berki Mazsi veszi át a volt szépségkirálynő helyét.

Mazsi elmondta, hogy igencsak váratlanul érte, amikor felkérték őt a szereplésre, de egyből igent mondott.

"Nem igazán volt kérdés, elvállalom-e, mivel szeretek táncolni, és a tánc az egy olyan műfaj, ami kifejezi az érzelmeinket. És azt gondolom, ez most nekem nagyon-nagyon jól jön, és pont jókor jött" – mondtta Mazsi, aki úgy véli, ez egy jel, és nem véletlen, hogy most jött a lehetőség. Hozzátette, biztos benne, hogy elhunyt férje, Berki Krisztián fentről fogja figyelni őt az adások alatt.