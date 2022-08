Majka vasárnap este lépett fel a Zamárdiban megrendezett Strand Fesztiválon, ahová kisebbik fia, a most hatéves Olivér is elkísérte őt.

Az ózdi hős a zuhogó eső ellenére szokás szerint megvadította hatalmas közönségét, akik teli torokból üvöltötték a dalait. Valószínűleg ugyanígy tett a kis Olivér is, ám róla csak híres édesapja fellépése után láthattunk videót, na de milyet!

A kissrác már most egy igazi rocksztár energiájával tombolt a színpad előtt, meg is jegyezték a kommentelők, hogy alighanem megvan Majka utánpótlása. Volt, aki úgy vélte, Oli még a rappernél is nagyobb sztár lesz, ha felnő, illetve olyan hozzászólás is érkezett, mely szerint a kisfiún egyértelműen látszik, hogy csodagyerek. Az biztos, hogy volt kitől örökölnie a jó külsőt és a tehetséget.