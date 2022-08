Tegnap bombaként robbant a hír, miszerint Kulcsár Edina harmadik gyermekével várandós. A modell terhessége mindenkit meglepett, Edinát magát is, hiszen fogamzásgátlót szedett, ennek ellenére mégis megfogant a baba. Most az is kiderült, hogy mit szólt G.w.M, amikor meglátta a pozitív tesztet.