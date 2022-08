Bár rengetegszer röppent fel a pletyka, hogy Curtis és Judit nem alkotnak egy párt, köszönik szépen, jól vannak. A szerelmesek a legnehezebb pillanatokban is támogatták egymást, és együtt jutottak túl a problémákon, így nem csoda, hogy komoly tervekkel tekintenek a jövőbe.

A rapper és kosárlabdázó kedvese Balatonlellén, egy bárban ismerték meg egymást. Curtis és Judit azóta is imádják a magyar tengert, és az is többször szóba jött már közöttük, hogy egyszer oda költöznének. Judie Curtis kisfiával, Doncsival is többször találkozott már, és ma már imádják egymást.

Joggal merül fel a kérdés, szeretnének-e esküvőt és közös gyermeket, a Hot! magazinnak erről így nyilatkoztak:

"Az eljegyzésnek is eljön az ideje. Ezt a témát fel sem szoktam hozni, a közös gyermekről viszont inkább beszélünk. Én nagyon szeretnék"– fogalmazott Judie, majd hozzátette, Curtis három fiút szeretne, ő viszont inkább lányokat.