A modell még júliusban jött haza a családjával Baliról, de csak átmenetileg. A család egyik fele már visszatért az egzotikus szigetre, hamarosan pedig ő és Alex is csatlakoznak hozzájuk.

"A férjem és Kristóf már kinn is vannak, hiszen neki már elkezdődött az iskola, most kezdte az első osztályt, és nem akartuk, hogy bármiből is kimaradjon. Alex most fogja megkapni az egyéves oltásait, így mi még maradtunk, úgyhogy kicsit kettévált a család" – mesélte Horváth Éva a Blikknek.

A modell azt is elmondta, hogy már csak a repjegytől függ, hogy ők mikor indulnak, mivel Alex meg is kapta az oltásait.