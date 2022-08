Elsősorban a közös használatú fürdőhelyeken vagyunk kitéve a gombás fertőzéseknek, hiszen a nedvesség és a meleg is kedvező környezetet biztosít a gombás bőrfertőzések kialakulásának, ám a zárt, műanyag zárt cipők, vagy a műszálas ruházat tartós viselése is elősegítheti a kórokozók elszaporodását a bőrön. Jó hír, hogy a vény nélkül kapható és könnyen beszerezhető Mycosid külsőleges por komplex megoldást nyújthat a kór ellen, hiszen a megelőzés mellett a már kialakult tüneteket is hatékonyan kezelhetjük vele.