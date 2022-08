Wertheim Adrienn, Eötvös Loránd cirkuszigazgató felesége a Borsnak elmondta, fogalmuk sincs, mikor turnézhatnak újra régi pompájukban, mivel jelenleg az alapkiadásaikra is innen-onnan kuporgatják össze a pénzt. A család tagjai jelenleg más cirkuszoknál lépnek fel vendégművészként, Adrienn pedig különféle marketingmegbízásokat vállal.

Korábban én láttam el a cirkuszunk marketingfeladatait, és innen jött az ötlet, hogy másoktól is elfogadjunk ilyen megbízást. Többek között egy hegesztést és lakatosmunkákat vállaló cégnek készítettünk hirdetéseket, de egy étteremnek is dolgozom – részletezte a neves artistanő, aki arra is kitért, miért kerültek ilyen nehéz helyzetbe.

„A pandémia idején nem nyithattunk ki. Utána egy másik cirkusznál kezdtünk a férjemmel fellépni a zsonglőrszámunkkal. Terveink szerint a jövőben újra megnyitjuk a sajátunkat, de egy teljesen más felállásban. Az eszközeink megvannak, a sátrunkat sem adtuk el, de egyelőre megjósolni sem tudom, mikor láthatja az Eötvös Cirkusz produkcióit a közönség" – fogalmazott Adrienn, és hozzátette: az elmúlt időszakban drasztikusan emelkedett üzemanyagárak miatt jelenleg rendkívül költséges lenne a cirkusz utaztatása, ugyanis jó néhány kamiont meg kellene tankolniuk, vagyis a jegyárakat nagymértékben emelniük kellene.