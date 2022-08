Az egykori luxusfeleség már kislányként is ambiciózus személyiség volt, s tudta, hogy felnőttként nem olyan körülmények között szeretne élni, mint amilyeneket családja tudott biztosítani számára.

A közelmúltban elvált színésznőt Peller Mariann faggatta múltjáról Lélekközösség című műsorában.

Piciként is megérettem, és ki is fejeztem, hogy az, amiben élünk, számomra nem felel meg. Sokszor, sok helyen próbáltam ezt kifejezni, otthon és az iskolai közösségekben is, de mindig az volt az érzésem, hogy valójában engem ebben senki nem fog segíteni. Tudtam, hogy nem lesznek társaim ehhez, mert annyira ambiciózus vagyok" – fogalmazott Bogi, majd hozzátette: akkoriban határozta el azt, hogy világutazó lesz.

Bár Bogi saját bevallása szerint jól alkalmazkodik az új helyzetekhez, kultúrákhoz és emberekhez, amikor török luxusfeleségként élt, jó néhány nehéz időszakon esett át.