Már hatodjára rendezik meg a BioTechUSA Lifestyle Day női inspirációs versenyt, ahol idén is három kategóriában választottak győzteseket, illetve a közönség is megszavazhatta a kedvenceit. Ez nem egy hagyományos szépségverseny és nem is egy fitneszverseny: itt nem elég, hogy valakinek szép az arca vagy csinos az alakja, ugyanennyire fontos, hogy az illető hogyan jutott el oda, ahol most tart és ezzel hogyan inspirál másokat.

A BioTechUSA Lifestyle Day versenyén kulcsfontosságú része a személyes történetek megosztása, melynek során megható, küzdelmes emberi sorsok, egyéni drámák rajzolódtak ki a zsűri előtt.

Egy verseny, ahol nem ismerik a lehetetlent

Augusztus 27-én, szombaton 28 hölgy foglalta el a Várkert Bazár színpadát, hogy sportruházatban és bikiniben felvonulva mutassák meg magukat a Lifestyle Day négytagú zsűrijének. A BioTechUSA női inspirációs versenyének indulói a legfittebb lány, a legfittebb anyuka és a legfittebb fitneszversenyző címekért indultak. A műsort Gelencsér Tímea szépségkirálynő, modell és dr. Vörös Zoárd, a Sportaholic fitnesz csatorna YouTubere vezették.

Az indulók között különböző hátterű lányok és anyukák voltak, sokan küzdöttek korábban jelentős túlsúllyal, az evészavarok különböző, kevésbé súlyos vagy éppen súlyos formáival. Volt, aki egy nagyon ritka genetikai rendellenességgel született vagy epilepsziával küzd, valaki az édesanyját vagy az édesapját veszítette el hirtelen, más pedig érzelmileg elhanyagoló kapcsolatból lépett ki. Az eltérő háttér ellenére mindannyiukban közös az, hogy nem adták fel és felálltak a padlóról, az egészséges életmódban, a tudatos táplálkozásban, a sportban találtak kiutat, és ma már példaképként ők motiválnak másokat.

2022 legjobbjai

A BioTechUSA Fittest Girl 2022 cím győztese a 24 éves, bándi Sudár Bianka, aki évekig úgy gondolta, hogy az a szép, ha minél vékonyabb valaki, aminek hatására azt érezte, hogy csontsoványnak kell lennie. Az étkezése nagyon egyoldalú volt, amely felborította a hormonháztartását, ezért elhatározta, hogy életmódot vált és sikerült megtalálnia az egyensúlyt a helyes étkezésben is. Belevágott a súlyzós edzésekbe, és már nem vékony akar lenni, hanem egészséges és erős, ezzel példát mutatva sorstársainak.

A BioTechUSA Fittest Mom 2022 címet a 39 éves, budapesti Horváth Andrea nyerte el, aki történetével, alakjával, fittségével nemcsak a zsűrit, de a közönséget is levette a lábáról, így a legfittebb anyukának járó elismerést duplán nyerte el a kategóriájában és a közönségdíjat is hazavihette. Sokáig küzdött evészavarral, de édesanyaként megtalálta önmagát és az egészéges élethez vezető utat. Személyi edzőként örömmel tölti el, hogy segíthet azoknak, akik hozzá fordulnak. Nagyon megérintette az evészavar témaköre, szívesen állna egy ilyen nemes ügy élére. Büszke arra, hogy óriási energiával éli az életét. Két munkahelyen is dolgozik, egyedül neveli kisfiát, de ennek ellenére mindent megtesz, hogy egészségtudatosan éljen.

A legfittebb versenyző elismerést, azaz a BioTechUSA Fittest Competitor 2022 címet pedig a 20 éves, Komáromból érkező Mocsári Dóra érdemelte ki, akitől nem áll távol a szépségversenyek világa, de a fitneszversenyzésbe nem olyan régen csöppent bele. Azért is jelentkezett a versenyre, hogy visszaigazolást nyerjen: jó úton jár céljai eléréseben. Számára a fitnesz ma már több mint egy hobbi, úgy érzi megtalálta benne önmagát és kiteljesedett az élete.

A zsűri mellett a közönség is kiválaszthatta kedvenceit mindhárom kategóriában, a hölgyekre összesen több mint 8 000 szavazat érkezett. A legtöbb voksot – az anyuka kategóriában duplán díjazott Horváth Andrea mellett – a lányok kategóriájában a súlyos autóbalesetből felgyógyult Martin Anett, a versenyzők között pedig Dávid Petra kapta, aki 100 kg-os túlsúlyos lányból lett 50 kg-os fitneszversenyző.

Ismert közéleti személyiségek a zsűriben

A négytagú zsűrit Deres Ádám, edző, pedagógus és sportoló, Kiss Virág fitnesznagykövet, az ország egyik legismertebb fotóművésze, Nánási Pál és Kovács-Nyári Diána színésznő, a BioTechUSA jótékony nagykövete képviselte.

"Törekszem arra, hogy az ismertségemet olyan célokra használjam fel, amivel nőként és anyaként jó példát mutathatok másoknak. Ezért is mondtam azonnal igent, amikor a BioTechUSA felkért, hogy jótékony nagykövetként a vállalat társadalmi felelősségvállalási programjának arca és hangja legyek. A BioTechUSA Lifestyle Day egy igazi girl power esemény, sosem találkoztam még korábban olyan egyedi koncepcióval, ahol egyszerre értékelik a pozitív kisugárzást, a megjelenést, a fizikumot, a történetet és a példamutatást. Magam is átmentem egy komoly életmódváltáson, így pontosan tudom, hogy a változáshoz milyen nagy utat kell bejárni és mennyire kitartónak kell lenni. Ezért nekem ezek a személyes történetek még közelebb állnak a szívemhez" – indokolta meg Kovács-Nyári Diána, hogy miért is csatlakozott zsűriként az inspirációs versenyhez.

A siker mindenkié: fókuszban az evészavar

"A korábbi kezdeményezéseinkhez hasonlóan idén is az volt a célunk, hogy a fogyasztóinkat helyezzük előtérbe és valódi, inspiráló sorsokat mutassunk meg. Kifejezett célunk, hogy megadhatjuk a kezdő lökést mindazoknak, akik még nem mertek belevágni az életmódváltásba, illetve motiváljuk azokat, akik már elindultak a változás útján. Márkanagyköveteink felkérésénél fontos szempont, hogy hiteles és motiváló személyek legyenek, akik mind hosszú utat jártak be és elsősorban kitartásuknak köszönhetik sikereiket. Mindig is szerettük a BioTechUSA-t úgy megmutatni, mint az a márka, amely a sportos és aktív életmóddal rendelkező emberek méltó társa minden helyzetben, amely egyéni céloktól függetlenül segít önmagunk legjobb verziójává válni. Ez a törekvés és vízió az, amely segített abban, hogy összeszedjük több mint 20 év szakmai tapasztalatát és elindítsuk online életmód programramunkat, a BioTechUSA Lifestyle programot. Ezért is lett a márka szlogenje, a The Feeling of Success" – mondta el az eseményen Tóth Szabolcs Attila, a BioTechUSA marketingvezetője.

A Lifestyle Day minden évben egy fontos egészségügyi problémára hívja fel a figyelmet, melyet a vállalat nemcsak adománnyal, de kiterjedt edukációs és figyelemfelhívó kampánnyal is támogat. Idén az evészavar került fókuszba, mely egy súlyos, ugyanakkor kezelhető mentális betegség, amely kortól, nemtől, testalkattól függetlenül bárkit érinthet, gyakran akár hosszú évekig rejtetten. "A nemzetközi fitnesz iparág meghatározó szereplőjeként kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges testkép kialakításával, az önelfogadással és a kiegyensúlyozott életmóddal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kezdeményezését és irányítását. Aktivitásaink és rendezvényeink során rengeteg olyan személyes történettel találkozunk, ahol az illető életében jelen volt az evészavar, vagy éppen az alkata, külseje miatt érte hátrányos megkülönböztetés és számára a tudatos táplálkozás, a sport segített lelkileg és mentálisan megerősödni, a gyógyulás útjára lépni. Mivel hatalmas követőtáborunkkal százezreket érünk el, ezért felelősségünknek érezzük jó példával elöljárni és büszkék vagyunk rá, hogy adományunkból egy hazai szinten egyedülálló terápiás felület valósulhat meg. Bízunk benne, hogy a Semmelweis Egyetemmel közös munka eredményeképpen tömegek számára segíthetünk az evészavar megelőzésében, leküzdésében és a felépülésben" – indokolta a verseny témaválasztását Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA vállalati kommunikációs és CSR vezetője.

Önsegítő kézikönyv és VR-technológia a terápiás kezelések támogatására

A kampányban szakértőként közreműködött Dr. Babusa Bernadett klinikai szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem adjunktusa is, a cégcsoport pedig a legrégebben működő hazai felnőtt evészavar-központot, az Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Szakrendelőjét támogatta. A BioTechUSA 5 millió forint készpénzadományt ajánlott fel, melyhez a fogyasztók bevonásával webshopos adományozás is társult. Így összesen 5 466 388 Ft gyűlt össze. Az intézmény az adományból egy önsegítő kézikönyvet tesz majd online, interaktív formában hozzáférhetővé az érintettek és családtagjaik számára, emellett pedig virtuális valóság szemüvegeket fognak vásárolni egy speciálisan az evészavaros betegek számára kifejlesztett szoftverrel együtt a terápiás kezelések támogatására.