A menstruációt eleve rengeteg tabu övezi: nem illik róla beszélni, úgy kell tenni, mintha nem is lenne, a férfiak egy része pedig kifejezetten irtózik még a ténytől is, hogy a nők menstruálnak. Ennek ellenére, vagy éppen ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a menstruáció teljesen természetes, és bár jó diszkréten kezelni a kérdést, semmiképpen sem egy olyan dolog, amely miatt bárkinek is szégyenkeznie kéne.



A menstruáció ténye tehát már magában is egy zavarbaejtő téma, ám még kényesebbé válik, ha belegondolunk abba, hogy a „pirosbetűs napok" bizony többletkiadással is járnak, hiszen a nőknek minden hónapban betétet vagy tampont kell vásárolniuk. S bár ezek olyan árucikkek, amelyek szükségesek - mondhatni minden háztartásban, ahol nők élnek, alapfelszerelés -, akadnak családok, ahol komoly anyagi gondot jelent a különféle női, higiénés termékek beszerzése. Egyszerűbben mondva, nincs pénz betétre és tamponra!

Nem Afrikáról beszélünk!

Azt mindannyian tudjuk, hogy a világ szegényebb régióiban, például Afrikában, gondot okozhat – többek között – a menstruáció megléte, hiszen egy csomag betét ára, amit egyébként nem lehet minden sarkon kapni, akár annyiba is kerülhet, mint egy család egész havi jövedelme. Ám arra már kevésbé gondolunk, hogy itt, Magyarországon is akadnak olyan lányok és fiatal nők, akik ezeken a napokon nem mennek sehova, mert egyszerűen nem telik nekik betétre vagy tamponra. Ők a menstruáció napjaiban nem tudnak kimozdulni otthonról, csupán azért, mert véreznek. Akiknek pedig muszáj ilyenkor is menniük, mert mondjuk nem hiányozhatnak a munkából minden hónapban 5 napot, azok kénytelenek kényszermegoldásokhoz nyúlni: zsebkendőt, vattát, WC papírt, esetleg zoknit, rongyokat tömködnek a fehérneműjükbe, de akad olyan is, aki az egyszer használatos betétet mossa ki. Arra pedig még gondolni is rossz, hogy mi van azokkal, akinek még folyóvíz sincs az otthonukban...

Így segíthetsz!

A Magyar Vöröskereszt a Procter & Gamble-lel és a Rossmann Magyarországgal összefogva a #lánybólnővé program keretein belül igyekszik azoknak a nőknek segíteni, akiket érint ez a jelenség.

Hazánkban is jelentősek a menstruációs szegénység okozta problémák, sok esetben az iskolás korú lányok nem engedhetik meg maguknak a megfelelő, egyben alapvető intimhigiénés termékek megvásárlását, ez pedig gyakran azt eredményezi, hogy a tanórákon sem tudnak részt venni.

Ha segíteni szeretnél, akkor te is megteheted, ugyanis szeptember végéig minden Rossmannban vásárolt Always betétet után egy darab betéttel segíti a Procter & Gamble a Magyar Vöröskereszt #lánybólnővé programját. Ennek köszönhetően már 500 iskolában váltak elérhetővé az úgynevezett #RedCrossBox-ok, azaz azok a piros ládák, amelyekből bármelyik tanuló kérhet intimbetétet. Sőt, igény esetén egy olyan kiadványt is kaphat mellé, amely rengeteg hasznos információt tartalmaz a menstruációval kapcsolatban.

Tegyünk egymásért: mi nők, a nőkért!