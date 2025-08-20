Ismered az István, a király rockopera dalszövegeit? Akkor ez a kvíz nem fog ki rajtad!

Valószínűleg a legnagyszerűbb magyar rockopera a Szent István trónra jutásáról szóló epikus mű, mely elmaradhatatlan eleme az államalapítás ünnepének, mondanivalója időtálló. Az István, a király mesterien megírt dalszövegeit mindenki hallotta már, így augusztus 20. alkalmából te is letesztelheted, mennyire ismered a remekművet.

István, a király legendás rockopera az államalapítást járja körül.

Forrás: YouTube

István, a király – Egy legenda születése

Ennek a történelmi rockoperának Szörényi Levente komponálta zenéjét, míg a mesteri dalszöveg Bródy János munkáját dicséri. A mű a magyarok keresztény hitre térését, az államalapítást járja körül István és Koppány trónért folytatott küzdelmén keresztül.

Az István, a király emlékeztet minket arra, honnan jöttünk és minden nehézség ellenére rendületlenül kitartunk.

Augusztus 20-án itt a remek alkalom, hogy felidézzük az István, a király rockopera ikonikus dalszövegeit. Te mennyire ismered ezeket? Töltsd ki a kvízt, és teszteld magad!