Ismered az István, a király rockopera dalszövegeit? Akkor ez a kvíz nem fog ki rajtad!

István a király rockopera dalszöveg
Bába Dorottya
2025.08.20.
Bródy János és Szörényi Levente rockoperája a magyar zenetörténet egyik sarokköve. Az István, a király örök klasszikus, melynek dalszövegeit generációk idézik. Vajon te mennyire ismered őket?

Valószínűleg a legnagyszerűbb magyar rockopera a Szent István trónra jutásáról szóló epikus mű, mely elmaradhatatlan eleme az államalapítás ünnepének, mondanivalója időtálló. Az István, a király mesterien megírt dalszövegeit mindenki hallotta már, így augusztus 20. alkalmából te is letesztelheted, mennyire ismered a remekművet.

István, a király legendás rockopera
István, a király legendás rockopera az államalapítást járja körül.
István, a király – Egy legenda születése

Ennek a történelmi rockoperának Szörényi Levente komponálta zenéjét, míg a mesteri dalszöveg Bródy János munkáját dicséri. A mű a magyarok keresztény hitre térését, az államalapítást járja körül István és Koppány trónért folytatott küzdelmén keresztül.

Az István, a király emlékeztet minket arra, honnan jöttünk és minden nehézség ellenére rendületlenül kitartunk.

Augusztus 20-án itt a remek alkalom, hogy felidézzük az István, a király rockopera ikonikus dalszövegeit. Te mennyire ismered ezeket? Töltsd ki a kvízt, és teszteld magad!  

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Valakinek holnap át kell írni a … No, de mit kell átírni?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Volt is, lesz is, ez itt a praxis… Mi a következő sor?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Térj eszedre Koppány lánya… Hogy folytatódik?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Nem kell olyan isten, aki nem tud magyarul… Hogy folytatnád?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Csavarunk egyet a formulán, az előző sort kell eltalálni: … Abcug Koppány, le vele!
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Felkelt a napunk, István a mi urunk… Melyik szívmelengető sorral folytatódik?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mondd, mennyit ér az ember, ha … No, de milyen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Nem kérdem én, anyád hol szült világra… Mi következő sor?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Áldozatunk fogadjátok… Mivel folytatódik?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Koppány hadát leverte seregünk…

