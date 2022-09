A házaspár korábban arról beszélt, hogy nehéz szívvel válnak meg szeretett otthonuktól, de már jó ideje gondolkodtak azon, hogy eladják az ingatlant. Most viszont kiderült, hol kezdtek új életet. Egy budai, 150 négyzetméteres lakásba költöztek, ami szintén Budán található.

"A második kerületben maradunk, és szerényebb körülmények között fogunk élni. Nagyon nagy munkával járt fenntartani egy háromszáz négyzetméteres, hatalmas lakást. Sokan azt hitték, hogy egy komplett személyzet ugrál körülöttünk, de ez nem igaz! Minden házimunkát, házkörüli teendőt magam csináltam, a kertet is én gondoztam, ami megint csak óriási munka volt. Persze most is ugyanazok a feladatok várnak rám, ránk, mint azelőtt, csak most kisebb területen, szerényebb körülmények között" - mondta Klári a Story magazinnak.