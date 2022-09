A Bak jegyében járó Hold remek koncentrálóképességet ad, amit a Szűz Nap csak tovább erősít. A kapcsolataink nyugodtak, harmonikusak, és most jól tudjuk egymást támogatni. Igazán eredményes lesz ez a hét kezdet, bármi is legyen a célkitűzésünk, tervünk.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint nagyon jó napra, kedvező energiákra számíthatsz, és szerencsés leszel. Ma igazán nagy sikerek várnak rád, vagy valamiben áttörést érhetsz el. A Hold a Bak jegyében jár, a Nap a Szűzben – ez a rengeteg fegyelmezett energia segít átlendülni a holtponton.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ne sértődj meg azon, ha egy kollégád ma valamilyen megjegyzést tesz rád. Inkább fogd fel humorosan a dolgot, mint ahogyan valószínűleg annak is szánta. Ha mégsem, te akkor is jóindulattá változtathatod a támadást.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma e is nagyon érzékeny leszel, ami jó, de ezt ne csak saját magadra fordítsd. A munkahelyi vitákat pláne kár lenne a lelkedre venni. A helyzetedből is adódik, hogy kereszttűzben állva biztosan eltalál egy-egy lövés. De semmi sem kifejezetten ellened szól. Legyél kedves!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Izgalmas napra számíthatsz: új feladatokat kapsz, amikkel első látásra talán nehéznek tűnik megbirkózni, de sikeresen teljesíted. Ez fellelkesít, és új lendületet ad neked. Ma mindenre képes vagy, és mindent meg is oldhatsz!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Váratlan események borzolhatják az idegeidet, de ez még nem ok arra, hogy rosszul is érezd magad. Nem mindenért te vagy a felelős, még ha egynéhány dologban sárosnak is érzed magad. Állj ki az igazadért, ne hagyd, hogy sarokba szorítsanak!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Több figyelmet kellene szentelned a szeretteidnek. A reggel nem múlhat el ölelés, puszi és szerető szavak nélkül! Ezt még a nagy rohanásban sem szabad elfelejtened. A gyerekek ezt még nagyon jól tudják. Vajon a felnőttek miért nem?

