Az évnek ebben a szakaszában gyakrabban találkozhatunk úton átszaladó vadakkal, ezért különösen fontos, hogy a jelzett területeken a szokásosnál is óvatosabban vezessünk, így elkerülve az ütközéseket, melyek nemcsak az állatokban, hanem a járművűnkben is komoly károkat okozhatnak, sőt, akár mi magunk is megséreülhtünk egy ilyen balesetben.