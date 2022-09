Hosszú Katinka augusztus 22-én mondta ki a boldogító igent Gelencsér Máténak. Az esküvő minden részlete titkos volt, ám az úszónő most egyre több képet tesz közzé a lakodalomról.

Katinka már korábban mutatott fotókat a szertartásról, ám most a lakodalomról is töltött fel képeket a közösségi oldalára. Kiderült, hogy az úszónőnek két csodás menyasszonyi ruhája is volt, de az igazi különlegesség a puffos ujjú, uszályos menyecskeruha volt.