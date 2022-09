A bolygók jelzése alapján számos kérdésre választ kaphatunk csütörtökön, valósággal úgy érezhetjük, hogy most esik le a tantusz.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Hatalmas a meggyőző erőd, amelynek köszönhetően csütörtökön bárkit könnyedén leveszel a lábáról. Igen, még a párodat is. Most biztosan elérheted nála azt is, amiért az elmúlt hónapokban teljességgel hiába küzdöttél. Ebben higgy!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Csütörtökön a szokásosnál is önfejűbbnek tűnsz. Ne gondold, hogy mindent jobban tudsz a másiknál, mert ez egyáltalán nem igaz. Törekedj inkább az együttműködésre, és hallgasd meg figyelmesen a másik javaslatait is!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Hold a Vízöntő jegyében jár, és ad néhány világmegváltó ötletet. Ha mindent nem is valósíthatsz meg, de néhányat átültethetsz a gyakorlatba is, amivel jelentős javulást, áttörést érhetsz el. Az estét érdemes lenne társaságban tölteni, most nagy élvezetet jelenthetnek a hosszas eszmecserék.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Közös programot akarsz szervezni, de ehhez figyelembe kell venned a társad vágyait is a sajátodon túl. Ha olyasmire akarod őt rávenni, amihez neki semmi kedve, azzal csak mindkettőtöknek, és a programnak is ártasz. Ha közös nevezőre juttok, egészen biztosan jól sikerül az este.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Örök optimistaként, történjen veled bármi, képes vagy pozitívan látni a lehetőségeket és magadat is. Ez nagyon jó tulajdonság, de valamikor figyelembe kellene venned a realitásokat is. És néha nem árt beismerni a kudarcot. Ez lehet ugyanis az új kiindulópontja valami sokkal jobbnak...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Csütörtökön munkahelyi viták nyugtalanítják a lelkedet. Különösen az egyik kollégával való viszonyod borzolja az idegeidet. Szerencsére nincs köztetek feloldhatatlan ellentét, csak próbáld meg a másik oldaláról is egy kicsit megközelíteni a problémát. Rájössz, neki is van némi igaza, nemcsak neked...