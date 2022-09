Szeptember 10-én, szombaton telihold lesz. Mint mindig ilyenkor, a Földről nézve a Hold és a Nap most is szemben áll egymással. A telihold fázisa szombat délben, közép-európai idő szerint két perccel dél előtt éri el tetőpontját, ám hatásait már 48 órával előtte és még 48 órával utána is érezhetjük. A teliholdnak köszönhetően rendkívül jó ötletek születnek ebben az időszakban, ilyenkor erősen hiszünk a korábban kockázatosnak tűnő terveinkben is. Mivel a Hold emelkedő fázisban van (minden nap magasabban jelenik meg az égbolton) erősen inspirál bennünket, ám öt csillagjegyre különösen kedvező hatást gyakorol.

Rák

A telihold a Halak vízjegyben arra ösztönzi a Rákokat, hogy több időt szánjanak magukra. Ideális időszak ez arra, hogy olyan projektekbe fogjanak, amivel örömöt okoznak saját maguknak. Legyen ez írás, festés, kézimunka, wellness vagy utazás – bármihez van kedvük, azt most meg kell megtenni, most kell elkezdeni. Ez számukra a belső béke megtalálásának az időszaka, ki tudják zárni a negatív híreket, gondolatokat, el tudják engedni a félelmeiket.

Szűz

A Szűzek emberi kapcsolataira rendkívül jó hatással van az őszi telihold. Olyan konfliktusok oldódhatnak fel, ami már régen zavarta őket. Tisztázódik, hogy ki és mit vár el tőlük, így könnyebb lesz megtalálni az egyensúlyt a másoknak való megfelelés és a saját szükségleteik között. Ha most őszintén beszélnek a vágyaikról és kéréseikről, értő fülekre találnak. Senkit sem veszítenek el, sőt, még nagyobb szeretet áramlik feléjük.

Mérleg

A Mérlegek is erősen érzik a telihold kreativitást fokozó hatásait. Az idei ősz náluk nem a bekuckózásról szól, ilyen vidámnak és energiával telinek már régen érezték magukat. Nincs olyan területe az életnek, amiben most ne lennének nagyon kreatívak, semmi okuk arra, hogy visszafogják magukat. Azokat a teendőket, amik nem okoznak számukra örömet, nyugdtan halaszthatják későbbre. Egyszerűen túl jó ötleteik lesznek ahhoz, hogy az energiáikat a mindennapi adminisztrációs feladatokra pazarolják.

Oroszlán

Az Oroszlánok tele lesznek energiávan ezekben a napokban. Úgy érzik, a munka szinte magától megy, nem is kell bele különösebb energiát fektetni. Remek időszak ez számukra is, hogy a konfliktusokat rendezzék, most kell megbeszélni a nézeteltéréseket.

Skorpió

A Skorpiók számára minden adott lesz, hogy ezekben a napokban megtalálják az igazi boldogságot, az igaz szerelmet. Mindenképpen érdemes most ismerkedni! A Skorpiókban túlárad a szeretet, a boldogság, az elfogadás ezekben a napokban. Nagyon jó időszak ez most arra, hogy összehozzák a családot, vagy baráti összejöveteleket szervezzenek. Ha munkahelyváltáson gondolkodnak, akkor most érdemes elküldeni pár életrajzot a vágyott állásokra.