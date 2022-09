Linda és táncpartnere, Bődi Dénes péntek reggel a Mokkában meséltek arról, hogy mi történt pontosan, és arról is, hogy állnak jelenleg a versenyre való felkészüléssel.

"Kicsit komolyabb a sérülés, mint gondoltuk. Úgy néz ki, hogy legalább egy hathetes gyógyulási folyamat lesz mire teljesen felépülök, de most már jobban mozgok. Dini is mindig próbál visszafogni a próbákon, nehogy visszasérüljek, de elvileg az élő adásra már rendbe leszek" - mesélte Linda. Mint kiderült, az egyik bordája tört meg egy emelésnél néhány hete, azonban nem sokkal később már el is kezdtek edzeni.

"Sokkal nehezebb így a felkészülésünk, de így legalább több dolgot letudunk tisztázni, lépéseket, mozdulatokat és az akrobatikus elemek helyett Lindának sokat kell egyedül is táncolnia, ami jól is megy neki, úgyhogy haladunk" - tette hozzá Dénes.

"A gyógyulásnál a csontosodás maga az hat hét, de elvileg két-három hónap lenne mire teljesen eltűnik a fájdalom. Én ugyanakkor azt szoktam mondani, hogy innen szép feljönni, úgyhogy bizakodó vagyok" - mondta a műsor kapcsán Linda.