Az ősz beköszöntével általában a ruhatárunkat is felfrissítjük kicsit. Egyrészt előkerülnek a szekrény mélyéről a jól bevált, évek óta kedvelt, meleg ruhadarabok, másrészt viszont érdemes az előbbieket feldobni egy-egy új, 2022-es trendet követő darabbal is. Mi ezeket ajánljuk!

Játékos poncsó

Az idei éveben nagyon trendinek számítanak majd a különféle hosszúságú és fazonú (ujjas, ujjatlan garbós, elöl nyitott stb.) poncsók, amelyek éppen úgy lehetnek autentikus mintájúak és rojtosak, mint teljesen minimalista stílusúak. Ez a ruhadarab amellett, hogy nagyon fel tud dobni egy egyszerűbb szettet, igazán praktikus is,hiszen csak gyorsan belebújunk és máris sokkal komfortosabban érezzük magunkat a hideg, őszi szélben.

TIPP: A poncsót viselhetjük simán, de akár egy övvel is összefoghatjuk a derekunknál, így kifejezetten sikkes hatást érhetünk el vele.

Láncos táska

Még mindig nagyon trendinek számítanak ebben a szezonban a lánccal megbolondított táskák. Nem kétséges, hogy az ilyen fazonok nagyon markánsak, figyelemfelkeltőek, így valószínűleg nem lesz mindenki kedvence ez a darab. Ennek ellenére a minimalista vagy kissé unalmasabb szettünket valóban különlegessé tudja tenni ez a típusú táska, úgyhogy érdemes kísérletezni vele.

TIPP: Kezdjük a barátkozást egy szolidabb verzióval, így biztosan könnyebben rákapunk majd ennek a stílusnak az ízére.

Extrán csajos

A rózsaszín sosem megy ki a divatból, ám az idei évben már-már úgy érezhetjük, hogy kissé túlzásba estek a trend szerelmesei, amikor meglátjuk, hogy tetőtől talpig rikító rózsaszínben pompáznak. Holott nem csalás, nem ámítás, ők csak a divatot követik a monokróm öltözékükkel. Persze nem kell mindenkinek így tennie, akkor is lehetünk csinosak és trendkövetőek, ha csak egy-egy ruhadarabunknál választjuk ezt a színt.

TIPP: Egy pink kiegészítő is remekül tud mutatni rajtunk, nem mellesleg pedig színt csempész az őszi szürkeségbe, ami nem csupán a szettünket dodja fel, de a hangulatunkat is.

Állati trend

Az idei őszi szezon sem telhet el anélkül, hogy ne viseljünk valami bőrből készült dolgot, na meg egy kis állatmintát. Ha eddig nem volt bőrkabátunk, gyorsan szerezzünk be egyet, de egy bőrszoknya vagy nadrág is jó szolgálatot tehet. Az állatmintákkal – mint például a zebra - sokan nincsenek kibékülve, pedig ezeket is lehet ízlésesen, sőt kifinomultan hordani.

TIPP: A (mű)bőrkabát egy örök klasszikus, amelynek mindenki ruhatárában helyet kell biztosítani.

Méret nélkül

Végül, de nem utolsósorban minden nő szekrényében lennie kell ebben a szezonban legalább egy oversize blézernek is. Igaz, ez a ruhadarab már egy ideje begyűrűzött a hétköznapjainkba, ám akik eddig ellenálltak neki, azok gyorsan barátkozzanak meg vele, mert az ilyen blézerek tényleg szinte mindennel jól kombinálhatóak, legyen szó lezser, elegáns vagy bohém outfitről.

TIPP: Ha igazán oversize a blézerünk/ zakónk, akkor akár kabátként is funkcionálhat a kora őszi időszakban.