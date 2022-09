Demi Lovato üzent a rajongóinak: ez az utolsó turnéja, és ehhez is segítségre van szüksége.

Az énekesnő, aki a nyolcadik stúdióalbumának anyagával turnézik, Instagram-sztoriban mondta el rajongóinak:

Olyan rohadt rosszul vagyok, hogy nem tudok felkelni az ágyból. Nem tudom tovább csinálni. Ez a turné lesz az utolsó. Szeretlek titeket és köszönöm srácok

- írta és azt is hozzátette, hogy a jelenlegi "Holy Fvck" turné folytatódik, de támogatásra lesz szüksége:

"A Gonna power thru it for you-ban segítségre lesz szükségem az énekléshez, srácok, úgyhogy énekeljetek hangosan nekem!"

Demi Lovato turnéja egy hónapja indult Des Moines-ban. A sztár ezután Dél-Amerikába ment, legutóbb pedig a chilei Santiagóban koncertezett. Turnéjának hátralévő része az Egyesült Államokban lesz.

Az énekesnő folyamatosan küzd egészségügyi problémákkal. A 2021-es „Demi Lovato: Dancing with the Devil" című dokumentumfilmben részletezte 2018-as drogtúladagolását - írja a CNN.