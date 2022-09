Látvány, akció, stratégia, izgalom és humor - vagyis maga a Párharc! A szerb licencen alapuló formátumban kiélezett versenyhelyzet és kiszámíthatatlan, fordulatokkal teli történet garantálja a folyamatos izgalmakat. A műsorban szereplő pároknak minden ciklusban egy bátorságpróbán és egy összecsapáson kell megmérettetniük, amelyeket szavazás követ, a ciklusok végén pedig párbaj keretében esnek ki.

A műsorban nyolc páros száll harcba: Kulcsár Edina tartalomgyártó, üzletasszony és Varga Márk G.w.M rapper, akik a Párharc előtt még sosem szerepeltek együtt párként televíziós műsorban.

Gáspár Evelin és szerelme, Varga Attila, építési vállalkozó, akik több, mint egy éve vannak együtt, és Evelin úgy érzi, Attilában végre megtalálta az igazit.

Varga Viktor énekes és Zsembera Liliána táncművész. Igazi művészlelkek, a hosszú távú összezártság vélhetőleg meglepő dolgokat hoz majd ki belük. Viktor spirituális- és életvezetője Lilinek, mióta együtt vannak, a lány számára kinyílt a világ.

Chris Tanoh „Csoki", akit a Ninja Warriorból is ismerhetnek a nézők és Egedi Hedda. Ők az egyik legtemperamentumosabb páros, viharosan és szélsőségesen élnek meg mindent, folyamatosak a viták közöttük. Sok meglepetésre számíthatunk tőlük az adások során.

Heatlie Dávid zenész, énekes és felesége, Heatlie Dóra, akiket nemrég a Drágám, add az életed! című műsorban láthattak együtt a tévénézők.

Aryee Claudia Dedei „Tücsi" influencer és Sofron István, a Magyar Jégkorong Válogatott tagja. Korábban láthattuk őket a Love Bistroban, de érdekes lesz, hogy a kettejük közti személyiségbeli különbségek miatt mit hozhatnak majd ki belőlük a játékok.

Megméretteti magát Monoki Lehel, az Exatlon All Stars műsorvezetője és Gyenesi Leila öttusázó is. Mindkettőjükben nagy a versenyszellem, Leila viszont tudja élvezni magát a játékot is, ellentétben Lehellel, akinek a győzelem az egyetlen alternatíva.

Mellettük harcba száll Gaál Noémi, időjárás-jelentő műsorvezető és Bán Tamás marketing-szakember is. Talán ők lesznek azok, akik jellemükből adódóan a legjobban ellenpontozzák majd a többi pár szeleburdiságát.

A Párharcban a játékosok többféle szempontból is tesztelik magukat. Ez egy komoly verseny és vetélkedő egyben, ami gyakorlatilag egy nagy párkapcsolati teszt. A műsor leginkább arra világít rá, hogy a párok mennyire tudnak extrém helyzetekben együttműködni. A szereplők egy villában élnek, és különböző játéktípusokon vesznek részt, ciklusokra osztva. A műsorfolyam alatt az eleinte békés és összetartó társaság egyre kiélezettebben küzd egymás ellen, taktikáznak, szövetségeket kötnek. Nagyon izgalmas látni, hogy ki mit hajlandó megtenni a győzelemért! Tulajdonképpen egy klasszikus realityt láthatunk majd, de itt az a lényeg, hogy egy pár mennyire tud együtt jól játszani. Vagyis egy nagy közös játék, amiben sok minden megengedett.

A műsorvezető Stohl András, aki egyrészt ott van a játékosokkal a különböző kihívásokban, illetve bejár hozzájuk a villába, ahol például az eredményhirdetések alkalmával a legnagyobb meglepetéseket okozza a versenyzőknek. De ő bonyolítja a szavazásokat is, amikor kiderül, hogy ki a párbajellenfele az adott körben legrosszabbul teljesítőknek.

"A Párharc egy látványos, kalandos, nagyon erőteljes fizikai és lelki kihívásokkal teli játék, kiszámíthatatlan, meglepő fordulatokkal. Az utóbbira tökéletes példa, mikor Gáspár Evelin és szerelme, Varga Attila a bent lévők legnagyobb meglepetésére váratlanul megérkeznek a villába" - mondta el Rubin Kristóf, a műsort gyártó cég, a Free Monkeys Production tulajdonosa és kreatív producere.