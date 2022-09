A Vízöntő életébe egy új személy léphet be mostanság, az idő majd eldönti, futó ismeretség, vagy szerelem. Napi horoszkóp következik vasárnapra.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)Végre megnyugszol: békére lelsz az életedben, és a helyzetedben. Ha belegondolsz, nem is alakultak olyan rosszul a dolgaid mostanság, mint azt némely rosszindulatú barátnőid lefestik. A boldogság azon is múlik, hogy mit látsz meg: a jót is, vagy csak a rosszat.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Jól vagy, de van egy probléma, amivel kapcsolatban kicsit meg van rekedve a gondolkodásod. Panaszkodás helyett ma végre lépj a tettek mezejére! Meg tudod azt oldani, hamarabb, mint hinnéd.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)Akarva-akaratlanul is megbánthatsz valakit a figyelmetlenségeddel. Vigyázz, még egy tréfa is rosszul sülhet el, és örökös haragost teremthetsz magadnak. Különösen egy Skorpió jegyű lehet nagyon érzékeny a környezetedben.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Eléggé bölcs vagy, hogy belásd, ha hibáztál. Mégis nehéz a hibáiddal szembe nézni. Most lehet, hogy nem úszod meg, nem tudod tovább „kozmetikázni" a dolgaidat. Minél előbb tisztázod magad, annál hamarabb gyógyulhat meg a lelked. Nem olyan nagy dolog ez, ne túlozz!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Gyakran esel abba a hibába, hogy azokra haragszol, akik éppen segíteni szeretnének neked. Mindezt ugyanis az önállóságod korlátozásaként fogod fel. Ne várd meg, hogy olyan helyzetbe kerülj, hogy magadnak kelljen kérni a segítséget!

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Te nagyon figyelmes, szeretetreméltó ember vagy, a mai napon mégis nehéz lehet figyelned másokra. Valamilyen bánat emészt, vagy ellenkezőleg, túlságosan el vagy foglalva egy saját magadat érintő örömteli eseménnyel. Bármelyik is igaz, oszd meg másokkal is!

