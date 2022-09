Andie MacDowell

Andie MacDowell teljesen lenyűgözte a tömeget a 2021-es Cannes-i Filmfesztiválon, ahol először mutatta meg a nagy nyilvánosság előtt őszülő tincseit. A színésznő elmondta, hogy a koronavírus miatti lezárások idején a gyermekei buzdítására próbálta ki, milyen az élet ősz hajszálakkal, és már az első pillanattól kezdve beleszeretett.

Diane Keaton

A 2014-es Golden Globe díjátadón debütáltak Diane Keaton ősz tincsei. A színésznő korábban barna hajával vált ismertté, ami már a védjegyévé vált. Az utóbbi években azonban már nehezen tudjuk őt elképzelni ősz hajszálak nélkül.

Meryl Streep

Meryl Streepet – Diane Keatonhoz hasonlóan szőke hajjal ismerte meg a filmes világ. Először az „Ördög Pradát visel" című filmben mutatta meg ősz tincseit Miranda Priestly szerepében, ami hatalmas sikert aratott. Sok nő az ő hatására vált meg a hajfestéktől, és büszkén vállalta őszülő hajkoronáját.

Helen Mirren

A 77 éves Helen Mirrennek káprázatosan áll az ősz haj. A színésznő idén februárban vehette át a SAG életműdíját, a gálára ebben a gyönyörű, virágos applikációkkal díszített Dolce & Gabbana ruhában érkezett, ősz tincsei pedig remekül passzoltak rózsaszín hajpántjához.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis 2017-ben döntött úgy, hogy nem károsítja tovább vegyszerekkel a fejbőrét és örökre búcsút int a festett hajszálaknak. Azóta büszkén viseli ősz hajszálait, amelyek, valljuk be, remekül állnak neki.

Jodie Foster

Helen Mirrenhez hasonlóan szintén a Cannes-i filmfesztiválon villantotta meg először ősz hajszálait Jodie Foster. A színésznő remek döntést hozott azzal, hogy nem rejtegeti tovább szürke tincseit, amelyek teljesen új keretet adnak az arcának.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parkert és ikonikus karakterét, Carrie Bradshaw-t szőke hajjal ismerte meg a világ, Parkert sokáig nem is lehetett volna másként elképzelni. Aznban az „And just like that" című film forgatásakor több olyan lesifotó is készült róla, amelyen ősz hajjal látható és hát, valljuk be őszintén, a színésznő nem tud mellényúlni: az öregedés jelei is káprázatosan állnak neki.

Bonnie Raitt

Bonnie Raitt egyik ismertetőjegye az 1970-es évek óta egy fehér csík vöröses hajában, amit egy ritka hajbetegség miatt alakult ki nála. Raitt elmondta, hogy 24 éves volt, amikor a tükör előtt állva teljesen lesokkolták ősz tincsei, mindez akkor, amikor a karrierje fellendülőben volt. Akkor úgy döntött, hogy nem fogja takargatni különleges tincsét, így az vörös hajkoronája mellett azóta is a védjegye.

Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta Jones nemrég Instagram-oldalán mutatta meg ősz tincseit: a színésznő a fotón egy színes kaftánban látahtó, amint lenyűgöző márvány fürdőszobájában, széles mosollyal az arcán pózol a tükör előtt. Szemmel láthatóan teljesen ki van békülve az ősz hajszálaival, amelyek valóban nagyon jól állnak neki.