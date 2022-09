Harsányi Levente nagyon kicsi volt, amikor elváltak a szülei. A műsorvezető szerint nem kizárt, hogy ez adott furcsa irányt az életének, ugyanis ő is elvált, pontosabban különvált gyermekei édesanyjától.

Lehet, hogy ezért nem mertem magam nagyon fix kötelékekbe tenni. Lehet, hogy azért nem vettem el a gyermekeim édesanyját

-mondta Levi.

"Én mindig érzelem alapú kapcsolatokban voltam. Én is csaltam meg, engem is csaltak meg, ez egy összetett sztori. Aztán jött a gyermekeim édesanyja, akibe azonnal beleszerettem. Mondom, akkor most ne várjunk, itt a vonat, azonnal ugorjunk fel és elindult egy heves kapcsolat. Aztán hirtelen érkezett a mi Nándi fiunk, életem három döntése közül az egyik legjobb"

-folytatta, majd hozzátette, a másik legjobb döntés a kislánya, és az, hogy bevállalta a gyerekeket.

Harsányi most is nagyon jóban van gyermekei édesanyjával, de már máshogy szeretik egymást. Magánéletéről ezt mondta:

Szingli vagyok, igen! Eddig aggasztott, mi lesz, ha a jövő hónapban nincs barátnőm, vagy egy év múlva. És rájöttem, hogy az égvilágon semmi!

Az egykori rádiósnak a gyerekek mellett a munka, a pihenés és a motorozás tölti ki az idejét, de nem tagadja, nyitott egy párkapcsolatra, és vágyik arra, hogy esténként ne legyen magányos.