A beköltözés napján a konyhában beszélgetett Zdroba Patrik, Lotfi Begi, Tóth Bence és a Sugarloaf zenésze, Szabi amikor Patrik elárulta, hogy kedvese pityergett éjjel, mert izgult a szereplés miatt. Bence Muri Enikő párjához fordult, és megkérdezte, hogy neki is szokatlan-e ez a fajta szereplés, amit Szabi támadásnak vett, és bicskanyitogató stílusban válaszolt.

"– Neked is új azért a kamera. Mondjuk közönség előtt...

– Értem a kis savazásokat.

– Én is így vagyok vele, hogy egy ilyen műsor új nekünk azért. Nem?

– De kinek nekünk?

– Hát neked is, nem? Vagy te tévében szoktál szerepelni?

– Csillagszívem, én harminc éve állok színpadon. Szerintem én ehhez már hozzászoktam"

- mondta Szabi, Bence pedig rögtön magyarázkodni kezdett, hiszen ő nem a színpadi fellépésekre gondolt.

A Sugarloaf zenésze ezután felvilágosította, hogy 30 éve jár a tévéműsorokba, és ő már akkor szerepelt, amikor Bence megszületett, majd hozzáfűzte, hogy például A Konyhafőnökben is szerepelt.

A szóváltás után nem sokkal Bence kezdeményezte, hogy beszéljék meg a dolgot Szabival, aki nem érezte, hogy bunkó lett volna.