A kedvező bolygóháromszög még a mai napon is hat, és megkönnyíti a dolgunkat, célt érhetünk a fontos tervekkel. Napi horoszkóp következik szerdára.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A mai napon sokat vitatkozhatsz. Szerencsésebb esetben csak a szomszédoddal, vagy a kollégáddal; ez a könnyített verzió. A nehezített az, ha tárgyalásra, netán pereskedésre kerül sor. Nagyon taktikusnak kell lenned!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma nagyon talpraesett vagy, és szinte bármilyen helyzetben képes vagy feltalálni magad. Ezt a kollégáid, ismerőseid is észrevehetik és akár ki is használhatják, de most még ez sem zavar, mert jó a kedved, és őszintén, szívesen segítesz. Mindent megoldasz!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma végre latba vetheted konspirációs képességeidet. A bolygók váratlan kalamajkát, pletykálkodást jeleznek. Ha a legjobbat akarod kihozni a helyzetből, ne hallgass a dühösekre, irigyekre! Az intuíciódra viszont igen, így könnyen eligazodsz majd a zűrzavaros helyzetekben.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A mai napon a segítségedet kérheti egy ismerősöd. Az anyagiakkal kapcsolatban tapasztalatból óvatos vagy, de vigyázz azzal is, hogy lelki kérdésekben hogyan segítesz. Nehogy a végén te legyél a hibás, ha valami nem jól sül el!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Engedd el magad, és élvezd az életet! Ha vannak is nehézségeid, azzal nem segítesz magadon, ha örökké csak keseregsz és rágódsz miattuk. Az élet akkor is tele van szépséggel: ha engeded, hogy hozzád jusson, akkor egyre inkább tele lesz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Járj ma nyitott szemmel és szívvel, és akkor megláthatsz olyat is, amit eddig nem tudtál, vagy nem akartál észrevenni. Egy találkozás, egy beszélgetés meglepő tanulsággal szolgálhat a múltadra vonatkozóan. Ez segíthet meghozni egy döntést.

