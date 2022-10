Az ősz a szőlő fő szezonja. A szőlő nemcsak egészséges, hanem a konyhában is remekül felhasználható. Egyfelől szinte minden része ehető a megfelelő módon elkészítve, másfelől nagyon sokféleképpen építhetjük be a család étrendjébe.

Rágd meg a magot is!

Ahogyan a legtöbb zöldség és gyümölcs, úgy a szőlő is kifejezetten egészséges, pláne, hogy a héja és magja is tele van tápanyagokkal, vitaminokkal. A szőlőbogyónak, bár 80%-a víz, magas az A-, B-, C-, K-vitamin-, továbbá a kálium-, a szelén-, a biotin-, a vas- és a folsavtartalma. Emellett kiváló mangánforrás és antioxidánsokban is gazdag. Aonban vigyázni kell vele, mert energia- és szénhidráttartalma jelentős. Fontos: rágjuk meg bátran a szőlőmagot, mert erős antioxidáns hatása miatt az is nagyon egészséges!Csökkenti az ízületi fájdalmakat, jó hatással van a szív- és érrendszerre, oldja a stresszt, és mérsékli az allergiát. Jótékony hatásai miatt a szőlő magjából olaj is készül, ami egészséges kiegészítője lehet bármelyik étkezésnek.

Kiemelkedő vitamin-, nyomelem- és tápanyagtartalmának köszönhetően a szőlőnek számos szuper tulajdonsága van, amelyek mind hozzájárulnak az egészségünk megőrzéséhez, különösen ebben az esős őszi időszakban – hívja fel a figyelmet az Európai Friss Csapat Az ízek ereje programban.

A szőlő ugyanis támogatja szervezetünk önvédelmi képességét, véd a fertőzések ellen és gyulladásgátló hatású. Hatékony méregtelenítő, elősegíti a vérképzést, csökkenti a vérnyomást és a szívinfarktus-, valamint a daganatos betegségek kockázatát. Összességében a szőlő hatékony segítség lehet az egészségügyi problémák prevenciójában, és az elhízás, illetve a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának megelőzésében is.