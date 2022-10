Az első októberi héten nagyon különleges álmaink lehetnek egy különleges bolygóállásnak köszönhetően. Ha ébredés után emlékszünk az álmokra, érdemes feljegyezni azokat, mert fontos információt jelezhetnek. Még az is lehetséges, hogy a jövőt álmodhatjuk meg...

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Szeptember utolsó két hete alaposan megcincálhatta a kapcsolataidat. Biztosan több konfliktust éltél meg, mint általában. Ezek olyan emberekkel zajlottak, akik ugyanakkor fontosak a számodra. S persze épp emiatt volt hevesebb a szóváltás. Már októbert írunk, s a horoszkóp szerint túl jutottál rajta. A hét első fele a pénzügyek átgondolására alkalmas, a hét közepe a kommunikáció terén hoz sikereket. A hétvége sajnos ismét viszállyal terhes lehet, de csak akkor, ha nem figyelsz tudatosan a kommunikációra.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Elemedben leszel október első hetének kezdetén! Ez arra jó, hogy belevesd magad a feladatok sűrűjébe. Ne panaszkodj a hétfőre, inkább fogd meg a munka végét, és csináld meg minél előbb! A hét közepén kedvező híreket kapsz a pénzügyekkel kapcsolatosan. Lehet, hogy ez apróság, de most a lehető legjobbkor jön. Hétvégén képtelen leszel a fenekeden ülni, végig mehetnéked lesz. Ne is fogd vissza magad! Menj, élj egy kicsit az örömöknek is!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Nagyon jó fejleményekkel kezdődik az október hónap. Szerdán és csütörtökön megint lesz egy tripla szuper konstelláció az égen, amelytől valósággal szárnyalsz, és ellenállhatatlanul vonzod az embereket. Ezt a népszerűséget érdemes jótékony célokra fordítani! Sokan várják most tőled a segítséget. A hétvége már inkább felemásnak ígérkezik: szombaton lustálkodni, vasárnap nyüzsögni lesz kedved.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Bár vontatottan és döcögve indul az első októberi hét, de kedd déltől felgyorsulsz te is, és mások is. Szóval nem tart sokáig a neheze. Szerdán és csütörtökön ragadj meg minden lehetőséget, és egyeztess, beszélgess, kérdezz! Csak így derülhet ki, hogy ki mit akar, merre tart. A hétvége közeledtével a tágabb család egyre kíváncsibb, faggatnak, hogy mi van veled. Hétvégén látogasd meg őket, és mesélj magadról!

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Amennyiben tanulsz vagy vizsgázol, október első hetének elején remek eredményeket érsz el. Ez nem véletlen: sokat tettél érte, hogy jól teljesíts. De nem szabad elbíznod magad. Folytasd tovább szorgalommal és eltökélten! Megtapasztalod, hogy mennyire megéri. Majd szombatra virradóan izgalmas és misztikus álmod lesz. Ez jóserővel bír, ha megjegyzed és megfejted, különleges tudás birtokába kerülhetsz...

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

Végig vonszolod magadat ezen a héten. Látod, hogy a környezetedet mi lelkesíti és mi aggasztja, de egyikkel sem tudsz most azonosulni. Úgy érezheted, hogy valami elromlott benned, holott nem erről van szó, csupán arról, hogy a heti konstellációk nem érintenek téged közvetlenül. Ne bánkódj emiatt! Hidd el, nem maradsz ki semmi jóból! Szombat estétől aztán végre ismét visszatér a lendületed!

