Györgyi és Dániel 16 év barátság után jöttek össze. Az újságíró halála után a férfi teljesen összetört, évekkel a tragédia után lett csak új kapcsolata.

"Györgyi az életemnek egy fontos és örök része. Sok időbe telt, míg tovább tudtam lépni, de egyenesbe jöttem, aztán bekopogtatott maga a csoda, a szerelem is. Azt hiszem, van élet a halál után. Dolgozom, csinálom, amit szeretek, és olyan életet élek, egy olyan kapcsolatban, amelyre Györgyi is azt mondaná, hogy így a jó" - mondta Galsai Dániel a Blikknek, aki a mai napig látogatja Györgyi sírját, és azt is megmagyarázta, miért döntött a csendes gyász mellett. "Nem sértettségből nem álltam ott a sírjánál a megemlékezésekkor, amikor mindenki más ott állt. Kerültem a reflektorfényt. Ott voltam a búcsúztatóján, ahogyan a temetésén is. A mai napig látogatom a sírját, de sosem a születésnapján vagy évfordulók alkalmával. Akkor szoktam kimenni, amikor kevesen vannak."

Dániel szerint Györgyit az utolsó éveiben nem arra használta a média, amihez igazán értett, az újságíró csak sodródott az árral.

Györgyi életének tragédiája, hogy nem lehetett gyereke. Többszöri beültetés után sem sikerült teherbe esnie. Amikor a gyermektelenséggel szembesült, akkor kezdődtek az alkoholgondjai is.