Háromszék egyik eldugott faluja Zalánpatak, ahol a brit uralkodónak a birtoka van. Évente egyszer biztosan ellátogat Erdélybe III. Károly, akinek ottani háza olyan, mintha skanzenbe lépne be a látogató.

Bár korábban a házhoz nagyobb személyzet is tartozott, ma már Éva néni az egyetlen állandó alkalmazott, aki szakácsnő és gondok is egyben, de ő mossa a ruhákat, ágyneműt is a zalánpataki birtokon.

"Nagyon ragaszkodik a hagyományokhoz, szereti meghagyni, ami régi. Itt minden kézzel készült, erre nagyon kellett figyelnünk. Mindig csak az ágy egyik felében alszik, az éjjeliszekrényre pedig kiteszi felesége és a gyerekei fotóját" - mesélte el Éva néni a Blikknek, hozzátéve, hogy a brit király és az emberei is közvetlen emberek:

"2012 óta ismerem a herceget, minden évben járt itt, kivéve, amikor a vírus volt. Legutóbb májusban találkoztunk. Egyszerűen viselkedik, nem kirívóskodik. Nagyon jó humora van, barátságos, az emberei is mindig mindent megköszönnek, nincs baj velük. Este addig soha nem fekszik le, amíg nem köszön el tőlünk a konyhán, ezt mi is mindig megvárjuk" - mondta el a lapnak a magyar szakácsnő.