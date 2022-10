A Skorpió most csak arra koncentráljon, ami épp előtte van, a Vízöntő jobb, ha halogatja a nagy beszélgetéseket.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Egy régi barátod segíthet abban, hogy megoldást találj családi problémádra. Lehetséges, hogy anyagi támogatásra is szorulsz, de azért is hálás lehetsz, ha tanácsot, támogatást kapsz. Lelkierőre van most a leginkább szükséged.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egyik pillanatban fenn, a másikban lenn: mintha hullámvasúton ülnél, úgy érezheted ma magad lelkileg. A valóság persze az, hogy nagyon vágynál már a figyelemre, törődésre, gyengédségre. Ha ezt megkapod, az egekben érzed magad, ha nem, akkor viszont most igazán sajnálod magad.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Az ellentétek vonzzák egymást: tartja a mondás. Nem is csodálkozhatsz, hogy a társad annyira más, mint te. Hordozza azokat a tulajdonságokat, amelyeket te nem mersz. Tanulj tőle, és csodálkozni fogsz a változáson, amit rajta tapasztalsz!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma nagyon is az érzelmeid uralják a tetteidet, ezért a szokásosnál is könnyebben kijössz a sodrodból. Megelőzheted a kiborulást, ha a szokásos kávé helyett, vagy legalább mellett, citromfű- vagy kamillateát is kortyolgatsz.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A hangulatodt most erősen befolyásolják a külvilág történései. A bekövetkező hirtelen változásokért hajlamos lehetsz másokat hibáztatni, pedig valószínűleg nincs konkrét bűnbak. Tudd be a véletlennek, és bízz a jobb fordulatban!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ne válaszd ma a könnyebbik utat! A csábítás ugyan erős lehet, neked mégis sziklaszilárdnak kell maradnod, ha meg akarod valósítani a céljaidat. A csillogónak látszó lehetőségek gyakran csak illúziót jelentenek - írja az Astronet.

