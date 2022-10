Az énekesnő a Blikknek mesélt arról, hogyan tudta nyáron összeegyeztetni a koncertezést az anyasággal, és pontosan mit jelent számára az, hogy egy-egy fellépés erejéig ki tud szakadni a mókuskerékből.

"Lássuk be, hogy az életem egy 'picit megváltozott'. Nagyon szeretem, de nyilván ki tud merülni az ember nagyon-nagyon, és azért van egy monotonitása is annak, amikor a kisbabákat látja el az ember. Nekem most minden ilyen olyan élmény, mintha ledobtak volna egy másik bolygóra, és így szipkázom az élményeket. Töltekezni nagyon-nagyon kell most. Érzem, hogy azért nekem is vészesen merülnek a tartalékaim"

– mondta Rúzsa Magdi, akinek hármas ikrei február elején születtek.