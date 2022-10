Vilmos herceg nem csak a nagymamájáról , hanem a nagypapájáról is megemelékezett a United for Wildlife című rendezvényen, amit a vadvilág megóvásáért tartottak.

"Természetünk az egyik legnagyobb kincsünk - Fiatal korom óta ezt tanította nekem apám és nagyapám is, akik mindketten elkötelezett természetvédők, és szeretett nagymamám is, aki oly sokat tett a természetért, és akit most mindannyian nagyon hinyolunk" - mondta Vilmos herceg, aki hozzátette, vigasztaló számára tudni, azt elődei mennyi mindent tettek a vadon élő állatok illegális kereskedelmének felszámolása érdekében.