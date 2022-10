Augusztusban robbant a hír, miszerint Angelina Jolie azt állítja, Brad Pitt bántalmazta őt 2016-ban egy magángépen. Most újabb vádak láttak napvilágot: a színész állítólag fojtogatta az egyik közös gyereküket, egy másikat pedig megütött.

A sztárpár még 2016-ban döntött úgy, hogy külön utakon folytatják, azóta viszont folyamatosan vádolják egymást különböző dolgokkal és peresekednek.

Az ominózus 2016. szeptember 14-i magánrepülőgépes úton történt veszekedésről - ami után pár nappal beadták a válókeresetet - egyre több részlet derül ki: Jolie azzal vádolja Pittet, hogy megverte őt, és gyermeküket, Maddoxot is bántalmazta. A színésznő sérüléseiről fotók is készültek. Most pedig újabb részletek derültek ki:

Amikor az egyik gyerekük verbálisan megvédte Jolie-t, Pitt nekiesett a gyereknek. Erre Jolie hátulról megragadta, hogy megállítsa. Pitt Jolie-val a hátán hátravetette magát, ezzel megsérte Jolie hátát és könyökét. A gyerekek próbálták megvédeni egymást, de Pitt fojtogatni kezdte az egyiket, egy másikat pedig arcon ütött. A gyerekek könyörögtek Pittnek, hogy hagyja abba. Pitt sört öntött Jolie-ra, majd sört és bort a gyerekeire - áll a dokumentumokban.

A Brad Pitthez közeli forrás szerint szomorú, hogy Jolie továbbra is felhánytorgatja és átdolgozza a 6 évvel ezelőtt történteket, és valótlan információkat sző bele a történetbe. A forrás szerint a színésznőnek lehetősége lett volna arra, hogy ezeket az információkat megossza még akkor a bűnüldöző szervekkel, vagy a hosszadalmas felügyeleti per során, de nem ezt tette, hanem most hónapról hónapra újabb hamis információkat ad a történethez - írja a People Magazin.