Augusztusban robbant a hír, hogy 9 hónap randizás után szakított Kim Kardashian és Pete Davidson. A humorista a párkapcsolat ideje alatt több tetoválást is szentelt a celebnek.

A páros szerelme hamar komolyra fordult, és mindketten teljesen biztosak voltak abban, hogy tartós lesz a párkapcsolatuk. Pete Davidson olyannyira biztos volt magukban, hogy több tetoválást is szentelt a szerelmüknek, például magára varratta Kim gyerekei nevének a kezdőbetűit.

A TMZ most azt írja, hogy Davidson eltávolíttatta a nyakán lévő "My Girl is a Lawyer", vagy "A csajom jogász" feliratú tetoválását, amit azért varratott, mivel Kim ügyvédnek készül.

A színészt hétfőn fotózták le, a pólója alól pedig kilátszik egy sebtapasz a tetoválás állítólagos hűlt helyén.

A fotót ide kattintva lehet megtekinteni.