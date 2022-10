Mándoki azt nyilatkozta Szakcsiról, hogy rengeteget köszönhet neki, de nem csak ő.

"Rengeteget köszönhetek neki, felkarolt és később a lányomat is segítette, amikor két szemesztert Magyarországon tanult. Egy korszakalkotó zseni volt, tisztán emlékszem arra, amikor az egyik albumát a müncheni stúdiómban vettük fel, milyen nagy élmény volt. Utána pedig látni New Yorkban a vezetők arcán a mosolyt, mert annyira jó és magyar volt a zenéje" – emlékezett vissza Leslie Mandoki az október 2-án elhunyt Nemzet Művészére.

"A sötétben fáklyaként világított nagy szívével és a zenei fegyelemmel, amivel dolgozott. Úgy gondolom, példaértékű lehet az élete és a munkássága a fiatalok számára is" - mondta el a Borsnak a zenész, és azt is elárulta, hogy a Soulmates tagjaival videótelefonon emlékeztek meg Szakcsi Lakatos Béláról, aki játszott Leslie Mándoki zenekarában is.