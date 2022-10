Próba közben érte súlyos baleset Kálóczi Rékát, olyan szerencsétlenül esett, hogy eltört a lába. Kórházba szállították, meg is kellett műteni, ezért nem tudta vállalni a Sztárban Sztár leszek! műsorát, helyette Kökény Dani fog versenyezni.

"Nehéz még most is beszélni erről, ez egy olyan tragédia, amit nem lehet feldolgozni" - mondta Joci, hozzátette, sajnálja, hogy Réka kemény munkája így kárba veszett. Az énekesnő a Bors információi szerint jobban van, már otthon lábadozik. Az énekesnőt a következő évadban visszavárják, de a fináléban is lesz majd feladata.