Rosszul érzed magad, ha emberek vesznek körül? Egy egyszerű társas szituációban is az a meggyőződésed, hogy mindenki téged néz, rólad beszél, és emiatt szégyenérzeted vagy kudarcérzésed van? Elpirulsz, felgyorsul a szívverésed, izzadni kezdesz, esetleg remegsz és émelyegsz is? Akkor lehet, hogy te is szociális fóbiával küzdesz.

A szociális fóbia a szorongásos zavarok egyik formája, olyan pszichiátriai betegség, amelyben az azzal küzdő ember olyan helyzetekben, ahol más emberekkel kell együtt lennie, súlyos és hirtelen fellépő szorongásos tüneteket él át mind lelki, mind testi szinten.

A betegség nemcsak különleges helyzetekben jelentkezhet, mint egy publikus előadás, közönség előtti fellépés, hanem teljesen hétköznapi szituációk is kiválthatják, elég csak egy közös mosdó, tanulószoba, telefonos vagy személyes beszélgetés, vagy éppen egy iskoli felelés vagy vizsga.

Szorongás

A lelki tünetel között szerepelhet a kudarctól vagy a negatív megítéléstől való félelem, például hiheti azt a beteg, hogy mindenki róla beszél, kinevetik, szidják a háta mögött. Az emiatt kialakuló szorongás irracionális és nincs arányban az adott helyzettel, de az az ember, aki a betegséggel érintett, ezt nem tudja reálisan felmérni, a szituációra nem lát rá, éppen ezért kontrollálni sem tudja az érzéseit és az azo okozta tüneteit.

Mivel a szociális fóbiával küzdő eleve fél a kudarctól, ha olyan helyzetbe kerül, ahol annak akár csak a minimális lehetősége felmerül, még a leghétköznapibb helyzetekben is szorongani kezd, és ha nem következik be a legnagyobb félelme, ő akkor is úgy éli meg, mintha megtörtént volna. Ez pedig egyenes út az önbizalomvesztéshez, kisebbségi komplexushoz, ami további szorongásos tüneteket generál.

Fizikai tünetek

A szociális fóbiától szenvedő ember számára kínosnak tartott szituációban átélt szorongásának testi tünetei is vannak. Ha sokan veszik körül, heves szívdobogást érezhet, szédülhet, remeghet és fokozott izzadás is gyötörheti. Izzadhat a tenyere és látványosan elpirulhat. A látható tünetek miatti szégyenkezés pedig fokozza a szorongását, tehát ördögi körbe kerül. További tünetek lehetnek az émelygés, hányás, hirtelen fellépő hasmenés is.

Kiket érint?

A társas fóbia, mely legtöbbször hosszabb idő alatt alakul ki, az emberek 10 százalékát érinti, leginkább a tinédzsereket.

A betegségnek két különböző formája van:

Az úgynevezett generalizált szociális fóbia, amely minden olyan helyzetben jelentkezik, ami emberekkel kapcsolatba hozható; A kölülírt szociális fóbia pedig csak bizonyos helyzetekre korlátozódik.

Ennek megfelelően a kezelésük sem ugyanaz.

Hogyan kezelhető?

A gyógyszeres kezelés során a betegek enyhébb esetekben béta-blokkolót kaphatnak, súlyosabb esetekben ehhez még antidepresszánsokat és szerotoninszint-csökkentő gyógyszereket is felírhat az orvos.

Ahogy sok más szorongásos betegség esetén, a szociális fóbiánál is hatékony, nem gyógyszeres kezelésnek bizonyul a kognitív viselkedésterápia, melynek során a beteg fokozatosan szokik hozzá a szorongást kiváltó helyzetekhez és megtanulja kezelni azokat, illetve a saját félelmeit.