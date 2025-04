Macaulay Culkin vs. Kieran Culkin: a testvérháború, ami felér egy Netflix-sorozattal

Ha azt hitted, csak a Kardashianok balhéznak állandóan, ideje felzárkóznod, ugyanis Macaulay Culkin és testvére között állítólag olyan a viszony, mint a karácsony Kevin nélkül: rideg és meglehetősen furcsa.

Macaulay Culkin és Kieran Culkin

Forrás: Dave Benett Library

Macaulay Culkin és testvére titokban utálják egymást

Nem túl családias a légkör

Kezdjük az elején: ha eddig nem egy kő alatt éltél, te is tudod, hogy a kis Macaulay Hollywood igazi aranyifja volt, aki sorra forgatta a népszerűbbnél népszerűbb filmeket. Népszerűsége a plafont verdeste, mindenki imádta a cuki kis pofiját, a ravasz terveit és a tényt, hogy már 8 évesen jobban menedzselte a ház körüli teendőket, mint mi a harmincas éveinkben.

Eközben kisöccse, Kieran szintén a színészi pályára vetemedett, sőt, bátyja oldalán szerepelt a Reszkessetek, betörőkben is, de akkoriban úgy tűnt, mintha csak statisztálna Macaulay életében.

Macaulay Culkin

Forrás: Getty Images North America

Nem meglepő tehát, hogy a Culkin testvérek viszonya nem volt felhőtlen, hiszen egyik családi kapcsolatnak sem tenne jót, ha az egyik mindent megkapna, amire a másik vágyik és amit ő sosem ért el.

Fura üzenetek

Ahelyett azonban, hogy csendben meghúzódott volna, Kieran Culkin bedobta az atombombát: több interjúban is kijelentette, hogy mélységesen sajnálja testvérét, amiért a popkultúra egyik termékévé vált és soha nem cserélne vele. Sőt, azt is elkottyintotta, hogy elég bonyolult a kapcsolatuk. Hát, ezek után a beszólás után meg is tudjuk érteni!

A rivalizálás azonban itt nem ért véget: Macaulay ugyanis jó pár évre eltűnt a rivaldafényből mentális állapota és függőségei miatt, ezalatt pedig Kieran szépen lassan beevickélt a farvízen és Hollywood egyik legtehetségesebb színészévé nőtte ki magát, alakításait Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- és Primetime Emmy-díjjal is jutalmazták.

Kieran Culkin

Forrás: Getty Images North America

Mindeközben Macaulay még mindig arról híres, hogy cuki volt Richie Rich-ként. Kellemetlen!

Hol az igazság?

Persze lehet, hogy a fura nyilatkozatok ellenére Culkinék jó testvérek, csak nem töltenek fel közös képeket, sosem látjuk őket együtt és nem is nagyon beszélnek már a másikról....

Ráadásul összeköti őket a hírhedten szigorú és kemény apjuk, aki menedzserként legalább olyan keményen nyomta a karrierjüket, mint mi reggel a szundi gombot a telefonon.

Hogy mi a teljes igazság, azt csak ők tudják, mi pedig izgatottan várjuk a családi dráma további részeit.