Sok nő teszi fel magának a kérdést, amikor találkozik egy férfival, hogy választottja vajon alkalmas-e hosszú távú kapcsolatra? Alkalmas-e férjnek, apának? A horoszkópok ebben is segíthetnek!

Ha életre szóló társat keresünk, akkor a csillagjegyeket is érdemes is figyelembe venni. Van három jegy, aminek szülötteiből kifejezetten jó férj válhat:

Rák (06.21 - 07.23.)

A Rák férfi ideális családapa és férj, nála mindig a szerettei állnak az első helyen. Egyedül nem szeret lenni, párkapcsolatban, családban érzi magát igazán jól. Nagyon romantikus, szeret szeretni és szeretve lenni. Határozott igénye van arra, hogy a párjával rendszeresen kettesben legyen. A Rák férfi féltékeny, de hűséges is. Ennek megfelelően nagyon mélyen érinti, ha megcsalják. Képes a félrelépést megbocsátani, de elfelejteni nem fogja.

Ha elkötelezi magát egy nő mellett, akkor az örömét meg akarja osztani a családjával és a barátaival. Olyan bulit szeretne, ahol mindenki jól szórakozik, szeretné igazán kiélvezni a nagy nap minden pillanatát.

A Rák férfi remek apa lesz, szívesen gondoskodik a gyerekről, nem fél felelősséget vállalni, összetartja a családot. Meleg, biztonságos otthont teremet a családjának, célja, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt.

Ikrek (05.21 - 06.21.)

Az Ikrek férfi optimista, laza, és élvezi az életet. Jó a közelében lenni, mindig szuper sztorijai vannak, vonzza az embereket. Nem macsó, de pontosan tudja, hogy mire van szüksége egy nőnek. Ha az érzéseiről van szó, sokszor zárkózottnak tűnik, pedig csak óvatos. Ha valakibe beleszeret, az biztosan egy rugalmas, kalandvágyó nő lesz - a hálószobában is. Kapcsolatában igényli a komoly beszélgetéseket, fontos számára, hogy mély kötődést építsen ki partnerével. Az Ikrek férfi nem különösebben féltékeny, és nem szereti, ha a pernere túlságosan ragaszkodó. Ha valaki megbántotta őket, azt nem titkolják, egyenesen megmondják, mi esett rosszul nekik.

Ha házasságra kerül a sor, ő is beleszól a szervezésbe, sőt, feladatot is vállal. Laza, vidám bulit szeretne, és biztos, hogy egy távoli, egzotikus országba szeretne utazni nászútra.

Az Ikrek férfi apaként a második gyermekkorát éli. A kicsikkel együtt újra felfedezi a világot, sokat tanít és mesél nekik.

Halak (02.19 - 03.21.)

A félénk Halak férfi nem kötelezi el magát gyorsan, eleinte egyik nőről a másikra úszik. Alapvetően nem hisz a hűségben, de amikor ez az érzékeny, álmodozó lény szerelmes lesz, azonnal beleveti magát a közös jövő tervezésébe. Elképzelései nem biztos, hogy minden esetben reálisak, ilyenkor finoman, őszinte szavakkal kell visszarángatni a realitás talajára.

A Halak férfinak újra meg újra elismerésre, megerősítésre van szüksége. Azt kell éreznie, hogy a partnerének szüksége van rá, és a lehető legjobb helyen van mellette. Ha visszahúzódóvá válik, és a hálószobában is kevésbé aktív, akkor valószínűleg máshol már megtalálta azt, amit igazán keresett. A szexben egyébként nagyon szenvedélyes és érzéki.

Az esküvőről határozott elképzelése van a Halak férfinak, játékosnak, romantikusnak képzeli a nagy napot. A szervezés nem az erőssége, így az esküvő esetében sem fogja szétszaggatni magát, de határozottan szeretné, hogy a saját kívánságai mellett a menyasszonya vágyai is teljesüljenek.



