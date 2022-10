Múlt szombaton elstartolt a TV2 szuperprodukciója, a Dancing with the Stars, amelyben Csobot Adél is megvillantja tánctudását. Az énekesnő táncpartnerével, Hegyes Bertalannal elképesztő produkciót hozott a színpadra, ám egy felvételből kiderült, hogy kőkeményen meg kellett ezért dolgozniuk.