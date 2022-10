Kulcsár Edina és G.w.M között továbbra is dúl a szerelem.

Eseménydúsan telt az elmúlt időszak a szerelmesek számára: Kulcsár Edinát felkérték, hogy szerepeljen a Dancing with The Stars idei évadában, amit örömmel el is fogadott, azonban nem sokkal az első adás előtt bejelentette, hogy kisbabát vár, így Berki Mazsinak adta át a lehetőséget. Korábban azonban G.w.M-mel közösen szerepeltek a TV2 Párharc című realityjáben, ahol próbára tehették a köztük lévő köteléket.

Most a Story magazinnak meséltek a kapcsolatukról, és a velük történt változásokról.

"Bár még egy éve sincs, hogy egy párt alkotunk, mégis elmondhatom, hogy máris rengeteget változtam Edina mellett" – mondta G.w.M. "Ez a műsorból kiderül majd. Lenyugodtam, sokkal kevesebb a balhé körülöttem. És ezt nem Edina kérte, hogy higgadjak le, egyszerűen ezt teszi a szerelem... Fellépés után már nem indulok tovább a haverokkal szórakozni, hanem sietek haza hozzá. A barátaim, testvéreim rám sem ismernek. Van, aki örül, hogy felelősségteljesebben viselkedem, van, aki még emészti a változást. De ez van, nyugodt csávó lettem, ami Edina érdeme."

"Mint ahogy Márk mellett én is lenyugodtam" – vette át a szót Edina. "Lejjebb adtam az üzletasszony mivoltomból, már csak a háttérből irányítom a vállalkozásaimat, illetve a közösségi médiában sem vagyok már annyira aktív, mint akár egy éve. Amióta várandós vagyok, máshova került a fókusz. Jelenleg abból áll az életem, hogy készülök a gyermekünk érkezésére. És a szerelmemmel, nem utolsó sorban pedig a gyerekeimmel vagyok."