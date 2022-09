Két héttel ezelőtt robbant a hír, hogy gyermeket vár Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynőnek előző kapcsolatából már született két gyereke, most pedig új szerelmétől, a rapper G.w.M-től is teherbe esett. A váratlanul jött várandósság miatt visszalépett az őszi táncos show-tól, a Dancing with the Starstól.