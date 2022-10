Ha nincs sok időd, és nagyobb túrázasra sem vágysz, de mégis eltöltenél néhány órát a természetben, és még az állatokat is szereted, kiváló úti cél lehet a Budapesttől 25 kilométerre fekvő Veresegyházi Medveotthon. A park fő látványosságai kétségkívül a medvék, de egyéb állatok is megtalálhatók, mint a farkas vagy az oroszlán. A medveotthon különlegessége, hogy épített környezet helyett inkább a természet dominál - ami a kirándulóknak és az állatoknak is optimális helyszín.

A Veresegyházi Medveotthont 1998-ban nyitották meg, ez Közép-Európa egyetlen medveotthona, mely az Állatvédő Világszervezet (WSPA) és a Veresegyházi Önkormányzat összefogásával jött létre. Első lakói a korábban a Mafilm gödöllői telephelyén nem éppen ideális körülmények között tartott medvék voltak, azóta pedig kiöregedett cirkuszi, filmes, állatkeri medvék menhelyeként is szolgál. A medveotthon nem állatkertnek épült, de 2002-ben megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt és ma már alig van, aki nem hallott róla: az ország minden tájáról látogatják csoportok és családok.

A medveotthon közel 6 hektáron terül el, amelyben egy 3,5 hektárnyi egybefüggő kifutó csak a medvéké. A medveotthonban járva azok, akik egyébként nem kedvelik az állatkerteket sem vitathatják, hogy jó dolguk van az ottlakó állatoknak. Bár a rácsok nyilván elengedhetetlenek, igyekeztek megteremteni az állatoknak a természetes életkörülményeket. A növényzet gazdag, a kifutók nagyok, a mesterséges tavak pedig még tovább fokozzák az állatok komfortérzetét.

Ott jártunkkor medvebocsokkal is találkozhattunk, órákig el lehet nézegetni őket, ahogy egy-egy fadarabbal...

... vagy egymással játszanak.

Idősebb társaik remekül elérik a fák lombjait, és ha netán az etetések között megéheznek, ott "vadásznak" maguknak nassolnivalót.

Zöldségre, gyümölcsre cserélték a mézet 2021-ig mézzel is lehetett etetni a macikat, de azóta beszüntették ezt a lehetőséget. "Több látogatói jelzés és a szakemberekkel történő egyeztetés után megszüntettük a medvék mézzel történő etetését. Sajnos a járvány előtt a medvék a látogatóktól nagy mennyiségben fogyasztották a mézeket, amitől több medvénél úgynevezett cukorsokk alakult ki. Ami a több hónapos látogató stoppal minden macinál normalizálodott, és közös döntést követően nem a mézre ha nem az egészségesebb gyümölcsökre szeretnénk átszoktatni a macikat" - írták akkor közleményükben. Azóta gyümölcs és zöldségpoharakat lehet vásárolni erre a célra.

Tizenkét szűk bejáratú, de belül tágas mesterséges barlangot is építettek, ahova egyszerre 2-3 medve is be tud bújni. A medvéknek kialakítottak két mesterséges - kárászokkal betelepített - tavat is, az állatok ezekből isznak.

A terület kialakításánál fontos szempont volt, hogy a látogatók az állatokat teljesen biztonságosan, testközelből, azok zavarása nélkül láthassák. A Medveotthonban élő állatok fajtája és egyedszáma folyamatosan változik, hiszen az ország minden részéről érkeznek ide példányok. Magántartásból, más állatkertekből és külföldről is kap a Medveotthon állatokat - írják a honlapjukon.

Oroszlánok 2019 óta élnek a medveparkban.

Az elsők egy román vándorcirkusz fellépői voltak, a nagyragadozók cirkuszi bemutatását tiltó törvény után azonban Magyarországra kerültek.

Szomorú hírről számolt be a Veresegyházi Medveotthon október elején: el kellett altatniuk a 3 éves nőstény oroszlánjukat, Narát . "Vasárnap reggel végleg búcsúznunk kellett Narától, a hároméves nőstény oroszlánunktól" - írták a Facebookon.

2000 nyarán készült el a farkasok kifutója, ekkor érkeztek meg az első farkasok is a medveotthonba. . A falka létszáma mára 45-re nőtt. A kézbarát, szelidebb farkasok tőlük külön kerítve, az idősebb, szelidebb példányok a medvékkel együtt élnek. A sűrű növényzetben az állatok egymás és a látogatók elől is elbújhatnak, és bőven van helyük szaladgálni is. A környezet természetközeli jellegét egy 2 méter mély mesterséges tó erősíti

Ha családostól látogatsz oda, jó, ha tudod, a bejáratnál Maci-lift várja a gyerekeket, amely kis kilátóként is szolgál, de van kilátó csúszdával, kisvasút, étterem és ajándékbolt is a területen. A kisvasút az erdőben halad egy körülbelül 1,5 kilométeres bányavágaton, a park területét akadálymentesített úton babakocsival is körbe lehet járni, a fáradékonyabbak pedig a sűrűn elhelyezett padokon akár gyakrabban is megpihenhetnek.